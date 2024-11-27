В ноябре пермские полицейские изъяли более 1600 литров контрафактного алкоголя

В феврале 2024 года в Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД задержан гражданин с контрафактной табачной продукции. В ходе обысков обнаружено и изъято около 10,5 тысяч пачек табачных изделий, на которых наклеены специальные марки с признаками подделки.