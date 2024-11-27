В ноябре пермские полицейские изъяли более 1600 литров контрафактного алкоголя

Posted 27 ноября, 11:06
Published 27 ноября, 11:06
Modified 27 ноября, 11:08
Updated 27 ноября, 11:08
Полицейские Прикамья в ноябре провели 1110 проверок объектов торговли, расположенных на территории региона. Из незаконного оборота изъято почти 250 литров этилового спирта, порядка 1400 литров готовой алкогольной продукции, около 25 литров которой по заключению экспертов признано опасной для жизни и здоровья потребителей, сообщают ГУ МВД по Пермскому краю.
Кроме того, полицейскими изъято более 153 тыс пачек табачной продукции и свыше 36 литров никотинсодержащей жидкости.
По всем фактам проводятся проверки, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Также сотрудники полиции выявили 146 административных правонарушений.
По результатам возбуждено 22 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом спирта, алкогольной и табачной продукции.
В феврале 2024 года в Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД задержан гражданин с контрафактной табачной продукции. В ходе обысков обнаружено и изъято около 10,5 тысяч пачек табачных изделий, на которых наклеены специальные марки с признаками подделки.