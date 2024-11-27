properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 11:06

Published 27 ноября, 11:06

Modified 27 ноября, 11:08

Updated 27 ноября, 11:08

В Перми изъято более 1600 литров алкоголя и 153 тыс. пачек сигарет

В ноябре пермские полицейские изъяли более 1600 литров контрафактного алкоголя

27 ноября 2024, 11:06
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми изъято более 1600 литров алкоголя и 153 тыс. пачек сигарет

Около 25 литров из изъятого признаны опасными для жизни и здоровья потребителей.

Полицейские Прикамья в ноябре провели 1110 проверок объектов торговли, расположенных на территории региона. Из незаконного оборота изъято почти 250 литров этилового спирта, порядка 1400 литров готовой алкогольной продукции, около 25 литров которой по заключению экспертов признано опасной для жизни и здоровья потребителей, сообщают ГУ МВД по Пермскому краю.

Кроме того, полицейскими изъято более 153 тыс пачек табачной продукции и свыше 36 литров никотинсодержащей жидкости.

По всем фактам проводятся проверки, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Также сотрудники полиции выявили 146 административных правонарушений.

По результатам возбуждено 22 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом спирта, алкогольной и табачной продукции.

В феврале 2024 года в Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД задержан гражданин с контрафактной табачной продукции. В ходе обысков обнаружено и изъято около 10,5 тысяч пачек табачных изделий, на которых наклеены специальные марки с признаками подделки.

Читайте также:
Владелец осетровой фермы под Пермью начнет производить сидрПримут ли в Прикамье «полусухой закон», или Сколько пьют в крае на самом делеВ ноябре в Прикамье могут ограничить работу «наливаек»
#Происшествия#Контрафакт#Сигареты#Алкоголь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика