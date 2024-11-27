В Осе ребенка оскорбили прямо в ходе детского мероприятия

Posted 27 ноября, 09:10
Published 27 ноября, 09:10
Modified 27 ноября, 09:12
Updated 27 ноября, 09:12
Ребенка жительницы Осы оскорбили прямо в ходе детского мероприятия. Она пожаловалась в прокуратуру и добилась компенсации, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратурой в рамках рассмотрения обращения установлено, что при проведении детского мероприятия в адрес несовершеннолетнего ребенка заявительницы были высказаны оскорбления, унизившие его честь и достоинство.
В ходе проверки соответствующий факт подтвердился. В этой связи по постановлению прокурора лицо, допустившие оскорбительное высказывание привлечено к административной ответственности ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в виде штрафа.
Кроме того, в целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего потерпевшего в суд направлено исковое заявление о возмещении морального вреда. Осинский районный суд требования прокурора удовлетворил, размер взысканной компенсации составил 10 тыс. рублей.
На днях в социальных сетях распространилась информация, что школьника из Таджикистана заставили встать на колени и извиниться за оскорбление матери одного из ребят. Школьники записали извинения мальчика на видео, а потом избили.