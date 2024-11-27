properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 09:10

Published 27 ноября, 09:10

Modified 27 ноября, 09:12

Updated 27 ноября, 09:12

Жительница Прикамья добилась компенсации в 10 тыс. рублей за оскорбление ребенка

В Осе ребенка оскорбили прямо в ходе детского мероприятия

27 ноября 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney.

Жительница Прикамья добилась компенсации в 10 тыс. рублей за оскорбление ребенка

Мать через суд добилась от оскорбившего денежной компенсации.

Ребенка жительницы Осы оскорбили прямо в ходе детского мероприятия. Она пожаловалась в прокуратуру и добилась компенсации, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратурой в рамках рассмотрения обращения установлено, что при проведении детского мероприятия в адрес несовершеннолетнего ребенка заявительницы были высказаны оскорбления, унизившие его честь и достоинство.

В ходе проверки соответствующий факт подтвердился. В этой связи по постановлению прокурора лицо, допустившие оскорбительное высказывание привлечено к административной ответственности ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в виде штрафа.

Кроме того, в целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего потерпевшего в суд направлено исковое заявление о возмещении морального вреда. Осинский районный суд требования прокурора удовлетворил, размер взысканной компенсации составил 10 тыс. рублей.

На днях в социальных сетях распространилась информация, что школьника из Таджикистана заставили встать на колени и извиниться за оскорбление матери одного из ребят. Школьники записали извинения мальчика на видео, а потом избили.

Читайте также:
Устроивший смертельное ДТП в центре Перми пенсионер МВД вышел по УДОВ Юсьве за искусанного бродячей собакой мальчика заплатит муниципалитетВ Соликамске работник лишился глаза из-за нарушений техники безопасности
#Общество#Суд#Прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика