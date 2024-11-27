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Posted 27 ноября, 02:36

Published 27 ноября, 02:36

Modified 27 ноября, 02:39

Updated 27 ноября, 02:39

В Перми на время сняли с линии самый длинный трамвай России «Лев»

В Перми с линии сняли самый длинный трамвай в России

27 ноября 2024, 02:36
Фото: properm.ru.

В Перми на время сняли с линии самый длинный трамвай России «Лев»

Трамвай был изготовлен в единственном экземпляре.

В Перми с линии временно сняли самый длинный трамвай в России «Лев». Последний раз трамвай-гармошка выходил на городские улицы 3 октября. Причиной прекращения его эксплуатации стало снижение пассажиропотока, сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на МУП «Пермгорэлектротранс».

В Пермь «Лев» поступил в 2019 году. Его изготовили в единственном экземпляре. Маршрут трамвая проходит от станции Пермь II до м/р Висим. До этого вагон следовал по маршруту №12, идущим в м/р Балатово.

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#Трамвай
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