В Перми за реабилитацию нацизма судят 65-летнего экс-директора киносети

Признаки криминала средней тяжести обнаружены в комментариях Первушина к публикациям о Холокосте. В суде прокурор Пермского края Павел Бухтояров сообщил, что обвиняемый распространил сведения, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года. С 3 апреля 2017 года по 7 марта 2021-го он разместил на своей интернет-странице четыре комментария к публикациям о Холокосте — преследовании евреев во Вторую мировую войну на оккупированных нацистами территориях.