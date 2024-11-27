properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 06:49

Published 27 ноября, 06:49

Modified 27 ноября, 10:55

Updated 27 ноября, 10:55

В Перми за реабилитацию нацизма судят 65-летнего экс-директора киносети

В Перми за реабилитацию нацизма судят 65-летнего экс-директора киносети

27 ноября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.
Признаки преступления нашли в комментариях к постам о Холокосте.

В Пермском краевом суде начался процесс по делу о реабилитации нацизма. Обвиняемый — 65-летний бывший директор киносети Горнозаводского района Андрей Первушин из поселка Пашия, сообщает РБК-Пермь.

Судебное разбирательство началось вчера, 26 ноября, но был объявлен перерыв. Рассмотрение продолжилось сегодня, 27 ноября. Согласно картотеке Пермского краевого суда, дело поступило на рассмотрение 30 октября, судья — Сергей Коробейников. Первушина обвиняют по четырем эпизодам статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). В Перми по этой статье вынесено лишь четыре приговора, один из которых — оправдательный.

Признаки криминала средней тяжести обнаружены в комментариях Первушина к публикациям о Холокосте. В суде прокурор Пермского края Павел Бухтояров сообщил, что обвиняемый распространил сведения, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года. С 3 апреля 2017 года по 7 марта 2021-го он разместил на своей интернет-странице четыре комментария к публикациям о Холокосте — преследовании евреев во Вторую мировую войну на оккупированных нацистами территориях.

К материалам дела сторона обвинения приобщила скрины переписки Первушина с активистом Романом Юшковым. Именно он был первым жителем Прикамья, кто обвинённым в реабилитации нацизма. Поводом к возбуждению дела в отношение него стала также дискуссия в сети о Холокосте. В 2018 году коллегия присяжных оправдала Юшкова за отсутствием состава преступления.

Читайте также:
Председатель ТСЖ в центре Перми потребовал от подрядчика 120 тысячВ Перми предприниматель попался на взятке начальнику исправительной колонииЧиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту
#Суд#Уголовное дело#Реабилитация нацизма#Роман юшков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика