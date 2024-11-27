В Перми за реабилитацию нацизма судят 65-летнего экс-директора киносети

Posted 27 ноября, 06:49
Published 27 ноября, 06:49
Modified 27 ноября, 10:55
Updated 27 ноября, 10:55
В Пермском краевом суде начался процесс по делу о реабилитации нацизма. Обвиняемый — 65-летний бывший директор киносети Горнозаводского района Андрей Первушин из поселка Пашия, сообщает РБК-Пермь.
Судебное разбирательство началось вчера, 26 ноября, но был объявлен перерыв. Рассмотрение продолжилось сегодня, 27 ноября. Согласно картотеке Пермского краевого суда, дело поступило на рассмотрение 30 октября, судья — Сергей Коробейников. Первушина обвиняют по четырем эпизодам статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). В Перми по этой статье вынесено лишь четыре приговора, один из которых — оправдательный.
Признаки криминала средней тяжести обнаружены в комментариях Первушина к публикациям о Холокосте. В суде прокурор Пермского края Павел Бухтояров сообщил, что обвиняемый распространил сведения, отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года. С 3 апреля 2017 года по 7 марта 2021-го он разместил на своей интернет-странице четыре комментария к публикациям о Холокосте — преследовании евреев во Вторую мировую войну на оккупированных нацистами территориях.
К материалам дела сторона обвинения приобщила скрины переписки Первушина с активистом Романом Юшковым. Именно он был первым жителем Прикамья, кто обвинённым в реабилитации нацизма. Поводом к возбуждению дела в отношение него стала также дискуссия в сети о Холокосте. В 2018 году коллегия присяжных оправдала Юшкова за отсутствием состава преступления.