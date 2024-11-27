В Прикамье откладывается дата избрания главы муниципалитета

Posted 27 ноября, 02:58
Published 27 ноября, 02:58
Modified 27 ноября, 03:00
Updated 27 ноября, 03:00
В Очере перенесли дату избрания главы муниципалитета. Вопрос исключили из проекта повестки заседания Думы 28 ноября. Его рассмотрение планируется на одном из заседаний Думы в ближайшее время, сообщает телеграм-канал «На местах».
Кандидатами на должность главы Очерского округа являются действующий глава муниципалитета Алексей Солодников и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.
Ранее выяснилось, что «Очерский центральный дом культуры» отапливали неисправной печью. Кроме того, для здания не разработали программы противопожарных инструктажей, к работе допускались лица, не обученные мерам пожарной безопасности. Директору ДК внесли представление. Устранение нарушений на контроле прокуратуры.