В Прикамье откладывается дата избрания главы муниципалитета

Ранее выяснилось, что «Очерский центральный дом культуры» отапливали неисправной печью. Кроме того, для здания не разработали программы противопожарных инструктажей, к работе допускались лица, не обученные мерам пожарной безопасности. Директору ДК внесли представление. Устранение нарушений на контроле прокуратуры.