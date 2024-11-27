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Posted 27 ноября, 02:58

Published 27 ноября, 02:58

Modified 27 ноября, 03:00

Updated 27 ноября, 03:00

В Очерском округе перенесли дату избрания главы муниципалитета

В Прикамье откладывается дата избрания главы муниципалитета

27 ноября 2024, 02:58
Фото: Алексей Солодников VK.

В Очерском округе перенесли дату избрания главы муниципалитета

Сюжет
Выборы
Вопрос исключили из проекта повестки заседания Думы 28 ноября.

В Очере перенесли дату избрания главы муниципалитета. Вопрос исключили из проекта повестки заседания Думы 28 ноября. Его рассмотрение планируется на одном из заседаний Думы в ближайшее время, сообщает телеграм-канал «На местах».

Кандидатами на должность главы Очерского округа являются действующий глава муниципалитета Алексей Солодников и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.

Ранее выяснилось, что «Очерский центральный дом культуры» отапливали неисправной печью. Кроме того, для здания не разработали программы противопожарных инструктажей, к работе допускались лица, не обученные мерам пожарной безопасности. Директору ДК внесли представление. Устранение нарушений на контроле прокуратуры.

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#Выборы#Чиновники#Муниципальные чиновники
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