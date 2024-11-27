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Posted 27 ноября, 10:25

Published 27 ноября, 10:25

Modified 27 ноября, 10:35

Updated 27 ноября, 10:35

В Перми с 27 ноября до 11 декабря перекроют улицу Свердловская

В центре Перми для движения перекроют до средины декабря одну из улиц. Схема

27 ноября 2024, 10:25
Фото: yandex.ru.

В Перми с 27 ноября до 11 декабря перекроют улицу Свердловская

Улица Свердловская будет перекрыта для строительства сети водоотведения.

С 27 ноября до 18:00 11 декабря временно будет прекращено движение транспорта по ул. Свердловской. Движение ограничат на отрезке от ул. Окулова до ул. Монастырской, сообщают в краевом минтрансе.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сети водоотведения.

Доступ для прохода пешеходов и проезд транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ, будет обеспечен подрядной организацией.

По ул. Пермской в центре Перми до 6 декабря ограничили движение. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

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#Пермь#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение
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