В центре Перми для движения перекроют до средины декабря одну из улиц. Схема

Posted 27 ноября, 10:25
Published 27 ноября, 10:25
Modified 27 ноября, 10:35
Updated 27 ноября, 10:35
С 27 ноября до 18:00 11 декабря временно будет прекращено движение транспорта по ул. Свердловской. Движение ограничат на отрезке от ул. Окулова до ул. Монастырской, сообщают в краевом минтрансе.
Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сети водоотведения.
Доступ для прохода пешеходов и проезд транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ, будет обеспечен подрядной организацией.
По ул. Пермской в центре Перми до 6 декабря ограничили движение. Об этом сообщают в краевом минтрансе.