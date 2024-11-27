В центре Перми откроется третья точка пекарни «Цех»

Posted 27 ноября, 03:45
Published 27 ноября, 03:45
Modified 27 ноября, 05:15
Updated 27 ноября, 05:15
В пермском ЖК «Новый центр» на ул. Революции, 24, в ближайшее время откроется третья точка пекарни «Цех». Информация об этом появилась в социальных сетях.
По словам шеф-кондитера и основательницы «Цеха» Елизаветы Ельцовой, в новой пекарне будет больше места по сравнению с другими точками заведения. В ней будет собственный цех слойки, в котором будут выпекаться круассаны, булочки и слойки. Также здесь разместятся кондитерский цех и большая кухня.
По данным сервиса 2ГИС, в настоящий момент в городе работают две точки пекарни. Одна находится на ул. Комсомольский проспект, 53а, а другая — на ул. Луначарского, 99. Средний чек заведения в диапазоне от 500 до 650 рублей.