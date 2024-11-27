В центре Перми откроется третья точка пекарни «Цех»

По словам шеф-кондитера и основательницы «Цеха» Елизаветы Ельцовой, в новой пекарне будет больше места по сравнению с другими точками заведения. В ней будет собственный цех слойки, в котором будут выпекаться круассаны, булочки и слойки. Также здесь разместятся кондитерский цех и большая кухня.