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Posted 27 ноября, 09:44

Published 27 ноября, 09:44

Modified 27 ноября, 09:46

Updated 27 ноября, 09:46

Юная пермячка запускает бактерии в космос. Об этом снимают документальный фильм

Юная пермячка запускает бактерии в космос. Об этом снимают документальный фильм

27 ноября 2024, 09:44
Фото: со страницы Татьяны Терентьевой.
Сюжет
Школы
В Перми снова снимают кино, на этот раз документальное, и главные герои — учитель, его ученица и бактерии, которые полетят в космос на настоящем спутнике, который будет запущен с космодрома «Байконур».

Ученица пермской школы Алёна Варлашова придумала запускать бактерии рода родококков на космическую станцию. Зачем? Чтобы проводить с ними эксперименты в условиях радиации и невесомости. Наставник Алены — изобретатель Раиль Галеев, он преподает детям знаменитую теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ).

Автор идеи и генеральный продюсер Татьяна Терентьева рассказала, что Раиль Галеев уже десять лет учит детей изобретательству. Его ученики создают машины будущего. А работа Алены победила в конкурсе корпорации «Роскосмос». Суть работы — эксперименты с бактериями в условиях невесомости и радиации.

«Предвкушение отправки бактерий — основная сюжетная линия. Удивительным образом бактерии и космос, относящиеся к микро- и макромирам, становятся единым целым и смыслом прочтения реальности: песчинка способна сотворить чудо, если в ней есть энергия жизни. Это фильм про то, что любовь и преданность своему делу, вера в детей способны раскрыть в каждом человеке талант», — рассказала Татьяна Терентьева.


Один из эпизодов фильма планируют снять на космодроме Байконур, об этом сейчас ведут переговоры с корпорацией «Роскосмос». Премьера фильма «Эврика» ожидается летом 2025 года. Съемки начались в сентябре 2024 года. Режиссер — Сергей Климов.

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#Школы#Космос#Школы перми#Байконур
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