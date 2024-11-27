Юная пермячка запускает бактерии в космос. Об этом снимают документальный фильм

Posted 27 ноября, 09:44
Published 27 ноября, 09:44
Modified 27 ноября, 09:46
Updated 27 ноября, 09:46
Ученица пермской школы Алёна Варлашова придумала запускать бактерии рода родококков на космическую станцию. Зачем? Чтобы проводить с ними эксперименты в условиях радиации и невесомости. Наставник Алены — изобретатель Раиль Галеев, он преподает детям знаменитую теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Автор идеи и генеральный продюсер Татьяна Терентьева рассказала, что Раиль Галеев уже десять лет учит детей изобретательству. Его ученики создают машины будущего. А работа Алены победила в конкурсе корпорации «Роскосмос». Суть работы — эксперименты с бактериями в условиях невесомости и радиации.
«Предвкушение отправки бактерий — основная сюжетная линия. Удивительным образом бактерии и космос, относящиеся к микро- и макромирам, становятся единым целым и смыслом прочтения реальности: песчинка способна сотворить чудо, если в ней есть энергия жизни. Это фильм про то, что любовь и преданность своему делу, вера в детей способны раскрыть в каждом человеке талант», — рассказала Татьяна Терентьева.
Один из эпизодов фильма планируют снять на космодроме Байконур, об этом сейчас ведут переговоры с корпорацией «Роскосмос». Премьера фильма «Эврика» ожидается летом 2025 года. Съемки начались в сентябре 2024 года. Режиссер — Сергей Климов.