Юная пермячка запускает бактерии в космос. Об этом снимают документальный фильм

«Предвкушение отправки бактерий — основная сюжетная линия. Удивительным образом бактерии и космос, относящиеся к микро- и макромирам, становятся единым целым и смыслом прочтения реальности: песчинка способна сотворить чудо, если в ней есть энергия жизни. Это фильм про то, что любовь и преданность своему делу, вера в детей способны раскрыть в каждом человеке талант», — рассказала Татьяна Терентьева.