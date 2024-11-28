Александр Бастрыкин требует доклада о расследовании обрушения стены в пермском доме

«В программе на федеральном телеканале обсуждалась ситуация с обрушением в сентябре 2024 года перегородок в помещении душевой в общежитии Перми. Жильцы дома сообщают, что неоднократно обращались в органы местной власти с просьбами о признании дома аварийным, но не получали результатов», — подчеркивают в СКР.