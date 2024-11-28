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Posted 28 ноября, 16:46

Published 28 ноября, 16:46

Modified 28 ноября, 16:48

Updated 28 ноября, 16:48

В Следкоме ждут доклада о расследовании обрушения в пермском общежитии

Александр Бастрыкин требует доклада о расследовании обрушения стены в пермском доме

28 ноября 2024, 16:46
Фото: properm.ru.

В Следкоме ждут доклада о расследовании обрушения в пермском общежитии

Сюжет
Коммунальный рай
Поводом для интереса главы ведомства стала программа на федеральном телеканале

Глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по обрушению перегородок в пермском доме по ул. К. Цеткин в сентябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рассказ о событиях в доме на К. Цеткин появился в эфире Первого канала, в программе «Мужское и женское».

«В программе на федеральном телеканале обсуждалась ситуация с обрушением в сентябре 2024 года перегородок в помещении душевой в общежитии Перми. Жильцы дома сообщают, что неоднократно обращались в органы местной власти с просьбами о признании дома аварийным, но не получали результатов», — подчеркивают в СКР.

По данному факту региональными следственными органами СК России расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в программе.

Утром 11 сентября в здании общежития рухнули перегородки между первым этажом и подвалом. Никто из жильцов не пострадал. Только одна пожилая женщина, ставшая свидетельницей инцидента, попала в больницу с подозрением на инсульт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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#Происшествия#Коммунальный рай#Пермь#Скр#Су скр#Александр Бастрыкин
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