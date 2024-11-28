Алексей Иванов выпустил роман про мутировавший уральский лес

Сегодня, 28 ноября, выходит новый роман писателя Алексея Иванова — «Вегетация». По словам продюссера автора Юлии Зайцевой, в этот раз Алексей Иванов обратился к фантастике. По сюжету бригада лесорубов на вездеходе пробирается по лесным чащобам Урала к заброшенному военному объекту в таинственной горе Ямантау. А мир вокруг реальный и ирреальный одновременно. Вегетация леса искусственно ускорена для добычи древесины, и лес мутировал, живёт своей жизнью, ополчился на цивилизацию.