Алексей Иванов выпустил роман про мутировавший уральский лес

Posted 28 ноября, 10:44
Published 28 ноября, 10:44
Modified 28 ноября, 10:46
Updated 28 ноября, 10:46
Сегодня, 28 ноября, выходит новый роман писателя Алексея Иванова — «Вегетация». По словам продюссера автора Юлии Зайцевой, в этот раз Алексей Иванов обратился к фантастике. По сюжету бригада лесорубов на вездеходе пробирается по лесным чащобам Урала к заброшенному военному объекту в таинственной горе Ямантау. А мир вокруг реальный и ирреальный одновременно. Вегетация леса искусственно ускорена для добычи древесины, и лес мутировал, живёт своей жизнью, ополчился на цивилизацию.
Роман «Вегетация» построен по канонам многих жанров. Это роуд-муви — история путешествия, одиссея; пост-ап — постапокалипсис; дизель-панк в российской глухомани; сай-фай — научная фантастика.
«Видовое разнообразие антиутопий подобно мутагенному лесу, однако „Вегетация“ рассказывает не о том, куда едут герои, а о том, куда идём мы сами», — подчеркивает продюсер Алексея Иванова. Аудиокнигу «Вегетация» озвучил Григорий Перель.
Алексей Иванов — автор более десяти романов. Он работает в самых разных литературных жанрах: фантастика, современная городская проза, модернистские исторические романы, интеллектуальные триллеры. Произведения Алексея Иванова не раз были экранизированы: «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье», «Пищеблок».