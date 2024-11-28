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Posted 28 ноября, 10:44

Published 28 ноября, 10:44

Modified 28 ноября, 10:46

Updated 28 ноября, 10:46

Уральский писатель Алексей Иванов выпустил новый роман «Вегетация»

Алексей Иванов выпустил роман про мутировавший уральский лес

28 ноября 2024, 10:44
Фото: со страницы Юлии Зайцевой.

Уральский писатель Алексей Иванов выпустил новый роман «Вегетация»

Про сюжет нового романа известного пермского писателя рассказала его продюсер Юлия Зайцева.

Сегодня, 28 ноября, выходит новый роман писателя Алексея Иванова — «Вегетация». По словам продюссера автора Юлии Зайцевой, в этот раз Алексей Иванов обратился к фантастике. По сюжету бригада лесорубов на вездеходе пробирается по лесным чащобам Урала к заброшенному военному объекту в таинственной горе Ямантау. А мир вокруг реальный и ирреальный одновременно. Вегетация леса искусственно ускорена для добычи древесины, и лес мутировал, живёт своей жизнью, ополчился на цивилизацию.

Роман «Вегетация» построен по канонам многих жанров. Это роуд-муви — история путешествия, одиссея; пост-ап — постапокалипсис; дизель-панк в российской глухомани; сай-фай — научная фантастика.

«Видовое разнообразие антиутопий подобно мутагенному лесу, однако „Вегетация“ рассказывает не о том, куда едут герои, а о том, куда идём мы сами», — подчеркивает продюсер Алексея Иванова. Аудиокнигу «Вегетация» озвучил Григорий Перель.

Алексей Иванов — автор более десяти романов. Он работает в самых разных литературных жанрах: фантастика, современная городская проза, модернистские исторические романы, интеллектуальные триллеры. Произведения Алексея Иванова не раз были экранизированы: «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье», «Пищеблок».

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#Пермь#Роман#Роуд-муви#Григорий Перель
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