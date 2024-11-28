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Posted 28 ноября, 12:19

Published 28 ноября, 12:19

Modified 28 ноября, 12:26

Updated 28 ноября, 12:26

Автобус 15-го маршрута слетел в Перми с путепровода и загорелся

Автобус 15-го маршрута слетел в Перми с путепровода и загорелся

28 ноября 2024, 12:19
Сюжет
Пермская езда
От попадания на железную дорогу машину спас столб.

В Перми с путепровода и загорелся автобус 15-го маршрута. Как сообщают журналисту Properm.ru в главке МВД, сейчас на месте работают сотрудники полиции, причины ЧП с автобусом 15-го маршрута устанавливаются.

По данным городского дептранса, сегодня, в 16:27 районе улицы Светлогорской, в результате потери управления, автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон. На место были вызваны спецслужбы для ликвидации очага возгорания, а также для оказания медицинской помощи.

По информации от транспортной прокуратуры, автобус «удачно» съехал с эстакады и контктная сеть железной дороги не была повреждена. На данный момент автобус уже потушили.

По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет, информация о пострадавших уточняется.

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