Автобус 15-го маршрута слетел в Перми с путепровода и загорелся

По данным городского дептранса, сегодня, в 16:27 районе улицы Светлогорской, в результате потери управления, автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон. На место были вызваны спецслужбы для ликвидации очага возгорания, а также для оказания медицинской помощи.