Бывшего регионального чиновника уволят в связи с утратой доверия

Posted 28 ноября, 14:47
Published 28 ноября, 14:47
Modified 28 ноября, 14:52
Updated 28 ноября, 14:52
Пермский краевой суд удовлетворил требование региональной прокуратуры об увольнении бывшего руководителя ГАУ «Краевой центр закупок» Романа Чепкасова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ранее было установлено, что директор государственного учреждения Чепкасов не принял мер к урегулированию конфликта интересов в сфере закупок при заключении более 50 договоров на сумму свыше 650 млн рублей с организациями, которые возглавляли лица, состоявшие с ним в иных близких отношениях. По информации Properm.ru, значительная часть данных госконтрактов с аффилированными поставщиками заключалась в период пандемии коронавирусной инфекции, в том числе речь идет о закупке медицинских халатов.
Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее в ходе проверки были выявлены факты непринятия мер к урегулированию конфликта интересов директором государственного учреждения в сфере закупок при заключении с организациями, руководителями которых являлись лица, состоявшие с ним в иных близких отношениях.
До завершения прокурорской проверки директор был уволен по собственному желанию еще в 2023 году. Изначально прокуратура направляла в суд иск об обязании регионального министерства по регулированию контрактной системы (учредителя ГАУ «Краевой центр закупок») изменить формулировку на увольнение в связи с утратой доверия. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований прокурора.
Не согласившись с решением, прокурор принес на него апелляционное представление. Пермский краевой суд сегодня удовлетворил представление прокурора и обязал министерство изменить формулировку увольнения должностного лица, указав на утрату доверия.
Решение суда вступило в законную силу.