Бывшего регионального чиновника уволят в связи с утратой доверия

Ранее было установлено, что директор государственного учреждения Чепкасов не принял мер к урегулированию конфликта интересов в сфере закупок при заключении более 50 договоров на сумму свыше 650 млн рублей с организациями, которые возглавляли лица, состоявшие с ним в иных близких отношениях. По информации Properm.ru, значительная часть данных госконтрактов с аффилированными поставщиками заключалась в период пандемии коронавирусной инфекции, в том числе речь идет о закупке медицинских халатов.