Бывший мэр Березников Константин Светлаков стал бизнесменом

Posted 28 ноября, 05:41
Published 28 ноября, 05:41
Modified 28 ноября, 05:43
Updated 28 ноября, 05:43
Бывший глава Березников Константин Светлаков зарегистрировал ИП в Московской области. Он будет оказывать услуги в области права, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
Светлаков ушел с поста мэра Березников в августе 2022 года, проработав в этой должности менее двух лет. Свой уход по собственному желанию чиновник объяснил желание проводить больше времени с близкими людьми и семьей.
До этого он работал замдиректора березниковского филиала «Азот» ОАО «ОХК „Уралхим“ по правовым вопросам, а также юридическим директором в АО „ГалоПолимер Пермь“.