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Posted 28 ноября, 05:41

Published 28 ноября, 05:41

Modified 28 ноября, 05:43

Updated 28 ноября, 05:43

Бывший мэр Березников Константин Светлаков стал бизнесменом

Бывший мэр Березников Константин Светлаков стал бизнесменом

28 ноября 2024, 05:41
Фото: В контакте/Константин Светлаков.
Сюжет
Кадровые перестановки
Экс-чиновник зарегистрировал ИП в Московской области.

Бывший глава Березников Константин Светлаков зарегистрировал ИП в Московской области. Он будет оказывать услуги в области права, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Светлаков ушел с поста мэра Березников в августе 2022 года, проработав в этой должности менее двух лет. Свой уход по собственному желанию чиновник объяснил желание проводить больше времени с близкими людьми и семьей.

До этого он работал замдиректора березниковского филиала «Азот» ОАО «ОХК „Уралхим“ по правовым вопросам, а также юридическим директором в АО „ГалоПолимер Пермь“.

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#Бизнес#Кадровые перестановки#Березники#ИП
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