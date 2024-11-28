До конца года в Перми с торгов продадут 14 земельных участков

Posted 28 ноября, 03:20
Published 28 ноября, 03:20
Modified 28 ноября, 03:23
Updated 28 ноября, 03:23
В Перми проведут торги по 14 земельным участкам совокупной площадью 34,2 тыс. кв. м. Территорию можно будет взять как в аренду, так и в собственность. Аукционы состоятся 5, 12, 13, 19 и 26 декабря, сообщили в пресс-службе департамента земельных отношений.
Девять участков предначены для возведения частных домов. Находятся они в Кировском, Индустриальном, Орджоникидзевском и Свердловском районах города. Три участка из Индустриального и Дзержинского районов предполагается сдать в аренду для строительства складских помещений. Участок по ул. Промышленной сдают в аренду под гаражи, а землю в Орджоникидзевском районе — под спортивные площадки.
Ранее сообщалось, что в Перми продают Муллинскую нефтебазу за 105 млн рублей. Собственником объекта является ООО «Газпромнефть — Региональные продажи».