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Posted 28 ноября, 03:20

Published 28 ноября, 03:20

Modified 28 ноября, 03:23

Updated 28 ноября, 03:23

В декабре в Перми на аукцион выставят 14 земельных участков

До конца года в Перми с торгов продадут 14 земельных участков

28 ноября 2024, 03:20
Фото: 1MI.

В декабре в Перми на аукцион выставят 14 земельных участков

Общая площадь участков составляет 34,2 тыс. кв. м.

В Перми проведут торги по 14 земельным участкам совокупной площадью 34,2 тыс. кв. м. Территорию можно будет взять как в аренду, так и в собственность. Аукционы состоятся 5, 12, 13, 19 и 26 декабря, сообщили в пресс-службе департамента земельных отношений.

Девять участков предначены для возведения частных домов. Находятся они в Кировском, Индустриальном, Орджоникидзевском и Свердловском районах города. Три участка из Индустриального и Дзержинского районов предполагается сдать в аренду для строительства складских помещений. Участок по ул. Промышленной сдают в аренду под гаражи, а землю в Орджоникидзевском районе — под спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что в Перми продают Муллинскую нефтебазу за 105 млн рублей. Собственником объекта является ООО «Газпромнефть — Региональные продажи».

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#Пермь#Земельные участки#Торги#Гаражи#Собственность#Аренда#Спортивные площадки#Частные дома#Аукционы
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