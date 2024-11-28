До конца года в Перми с торгов продадут 14 земельных участков

Девять участков предначены для возведения частных домов. Находятся они в Кировском, Индустриальном, Орджоникидзевском и Свердловском районах города. Три участка из Индустриального и Дзержинского районов предполагается сдать в аренду для строительства складских помещений. Участок по ул. Промышленной сдают в аренду под гаражи, а землю в Орджоникидзевском районе — под спортивные площадки.