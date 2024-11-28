До конца ноября Пермь накроет смог

Posted 28 ноября, 02:38
Published 28 ноября, 02:38
Modified 28 ноября, 05:05
Updated 28 ноября, 05:05
До конца ноября над Пермью сохранится смог. Причиной серо-зеленой пелены со стороны пригорода стала приземная инверсия, сообщают эксперты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
Приземная инверсия — это инверсия (от лат. inversio «переворачивание; перестановка») температуры, начинающаяся непосредственно от земной поверхности.
Согласно тепловой карте, 26 ноября даже при дневном прогреве инверсия наблюдается. На пике дня у поверхности земли было около +2°С, а на высоте 1 км — около +5°С.