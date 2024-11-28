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Posted 28 ноября, 02:38

Published 28 ноября, 02:38

Modified 28 ноября, 05:05

Updated 28 ноября, 05:05

До 29 ноября Пермь накроет смог

До конца ноября Пермь накроет смог

28 ноября 2024, 02:38
Фото: properm.ru.

До 29 ноября Пермь накроет смог

Сюжет
Экология
Синоптики назвали причину серо-зеленой пелены над городом.

До конца ноября над Пермью сохранится смог. Причиной серо-зеленой пелены со стороны пригорода стала приземная инверсия, сообщают эксперты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Приземная инверсия — это инверсия (от лат. inversio «переворачивание; перестановка») температуры, начинающаяся непосредственно от земной поверхности.

Согласно тепловой карте, 26 ноября даже при дневном прогреве инверсия наблюдается. На пике дня у поверхности земли было около +2°С, а на высоте 1 км — около +5°С.

Фото: «Метеоролог и я»
#Пермь#Экология#Погода#Смог#Метеорология
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