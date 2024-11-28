Ефимов рассказал о действии льготной программы для открытия частного детсада

Posted 28 ноября, 20:40
Published 28 ноября, 20:40
Modified 28 ноября, 20:42
Updated 28 ноября, 20:42
Город заключил 49-летний договор аренды с победителем торгов — частной школой «Знайка». В здании площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, расположенном на улице Флотской, дом 48а, будет открыт детский сад на 90 мест. После ремонта или реконструкции объекта, а также выполнения требований для осуществления образовательной деятельности арендатор сможет воспользоваться льготной ставкой аренды, пишет mos.ru.
Здание 1982 года постройки будет отремонтировано, включая замену кровли и окон. Также предусмотрены работы по ремонту коммунальной инфраструктуры. После завершения этих этапов будет разработан проект внутренней планировки помещений.
«Помимо здания для детского сада победитель торгов также получил в аренду прилегающую территорию площадью свыше 0,7 гектара. Инвестор сможет благоустроить ее и обустроить площадки для игр и развития воспитанников», — отметил Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента городского имущества.
В детском саду будет реализована образовательная концепция «УЗОР» — удовольствие, здоровье, образование и развитие. Кроме групп полного дня здесь откроются студии и кружки дополнительного образования, а также группы кратковременного пребывания для детей от полутора лет. В дальнейшем планируется открытие первого класса российско-китайской начальной школы.
Головинский район активно развивается, и новый детский сад на улице Флотской станет важной частью социальной инфраструктуры для жителей района.