Ефимов рассказал о действии льготной программы для открытия частного детсада

В детском саду будет реализована образовательная концепция «УЗОР» — удовольствие, здоровье, образование и развитие. Кроме групп полного дня здесь откроются студии и кружки дополнительного образования, а также группы кратковременного пребывания для детей от полутора лет. В дальнейшем планируется открытие первого класса российско-китайской начальной школы.