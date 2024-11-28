Ефимов рассказал о реализации 17 проектов КРТ в САО

Ефимов сообщил, что инвесторы и операторы КРТ, назначенные властями города, реорганизуют 275 гектаров земли на севере Москвы. В рамках 17 проектов КРТ планируется создать благоустроенные кварталы, общая площадь которых составит 3,9 миллиона квадратных метров, а также общественно-деловые и производственные объекты площадью 2,9 миллиона квадратных метров. В их перечень вошли технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, а также школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения. Всего будет создано 76,7 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.