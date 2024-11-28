Ефимов рассказал о реализации 17 проектов КРТ в САО

Posted 28 ноября, 15:26
Published 28 ноября, 15:26
Modified 28 ноября, 15:27
Updated 28 ноября, 15:27
Ефимов сообщил, что инвесторы и операторы КРТ, назначенные властями города, реорганизуют 275 гектаров земли на севере Москвы. В рамках 17 проектов КРТ планируется создать благоустроенные кварталы, общая площадь которых составит 3,9 миллиона квадратных метров, а также общественно-деловые и производственные объекты площадью 2,9 миллиона квадратных метров. В их перечень вошли технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, а также школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения. Всего будет создано 76,7 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.
Данные проекты будут реализованы на территории Бегового, Бескудниковского, Головинского, Войковского и других районов. На ряде участков, например на Дмитровском проезде, где планируется создать бизнес-центр площадью 50 тысяч квадратных метров на 3,5 тысячи рабочих мест, уже началось строительство. Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, отметил, что на упомянутом объекте уже завершена заливка фундамента и ведутся работы по возведению подземной части здания.
Программа комплексного развития территорий создана для постройки многофункциональных городских кварталов вместо бывших промзон. Представители московской администрации отмечают, что в столице реализуют 236 таких проектов на общей площади более 3,1 тысячи гектаров. Данные инициативы реализуются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.