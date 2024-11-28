Федерация водного поло России продолжит развитие под руководством Евгения Шаронова

Он пояснил, что была проведена значительная работа, включая организацию международных матчей, а это имеет особую важность в нынешних условиях, и внедрение качественных форматов чемпионатов страны для мужских и женских команд. В Суперлиге среди мужчин теперь участвуют 14 команд, а среди женщин — 11. Первенство России проводится в четырех возрастных категориях и, вероятно, будет включать и пятую, примечательно, что в каждом возрасте, кроме U-21, около тридцати команд. Количество занимающихся водным поло в России значительно возросло, что свидетельствует о развитии этого вида спорта.