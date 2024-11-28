Как вырастить микрозелень в домашних условиях: сорта, условия и правила соседства

Редис: богат цинком, калием, фолиевой кислотой, фосфором, витаминами группы В, магнием, железом и кальцием — укрепляет иммунитет и помогает бороться с анемией.

Горчица: прекрасный источник растительного белка, клетчатки, фолиевой кислоты, кальция и железа.

Брокколи: содержит витамины А, В1, В2, В5, В6, С, К, РР и множество минералов, полезных для сердца, сосудов и опорно-двигательного аппарата.

Подсолнечник: богат йодом, фосфором, кальцием, цинком, магнием, витаминами К, Е и фолиевой кислотой.

Щавель: источник витаминов А, К, группы В и аскорбиновой кислоты.

Руккола: натуральный источник витаминов А, С и К, противодействующих воспалениям.

Капуста (разные сорта): богата витаминами С, Е, К1, О, А, калием, магнием и железом.

Кресс-салат: содержит витамины группы В, магний, железо и другие микроэлементы, улучшающие обмен веществ и общее состояние организма.

Лен: богат омега-3 жирными кислотами и витаминами Е, К, С, РР, В2, В6 и В9.