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Posted 28 ноября, 09:37

Published 28 ноября, 09:37

Modified 28 ноября, 09:39

Updated 28 ноября, 09:39

Как вырастить домашний огород на подоконнике зимой

Как вырастить микрозелень в домашних условиях: сорта, условия и правила соседства

28 ноября 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney.

Как вырастить домашний огород на подоконнике зимой

В Пермском Политехе рассказали, как сделать витамины зимой еще доступнее.

Выращивание овощей и зелени дома доступно каждому. Для этого подойдет как подоконник, так и специальный оборудованный уголок. Ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы Никита Кифель советует для домашнего выращивания выбирать компактные сорта, не требующие сложной агротехники.

Подходящие для квартиры сорта: огурцы («Грибовчанка», «Дебют», «Зозуля»), помидоры («Балконное чудо», «Комнатный сюрприз», «Минибел», «Черри Пигмей», «Пиноккио») и перцы («Ласточка», «Болгарский-79»). Для того, чтобы избежать занесения вредителей, не следует использовать грунт с садового участка. В качестве подкормки лучше выбирать покупной грунт, а также комплексные удобрения с минеральными и органическими компонентами.

Какими должны быть условия для зимнего огорода

Выращивание зимнего огорода требует правильное освещение и поддержание оптимальной температуры. Огурцы (от 22°С) нуждаются в тепле, влажной почве и дополнительном освещении (люминесцентные лампы). Их лучше разместить их на южной/восточной стороне вне сквозняков.

Томаты (оптимальная температура для них 24°С) при недостатке света вытягиваются. Они требуют хорошей вентиляции и умеренного полива во избежание грибковых заболеваний. Перец (от 24°С) теплолюбив, отмечает эксперт Пермского Политеха, и нуждается в не менее чем 10 часах света.

Для защиты от переохлаждения горшки лучше установить на пенопласт. При соблюдении условий, зелень созреет через 2-5 недель, овощи — через 1,5-2 месяца.

Фото: Изображение Midjourney

Как вырастить на своем подоконнике микрозелень

Микрозелень — это молодые ростки растений, выращенные до появления первых настоящих листьев (обычно 10-14 дней). Несмотря на небольшой размер (до 4 см, за исключением некоторых видов, таких как горох и подсолнечник), микрозелень невероятно богата витаминами, минералами и антиоксидантами, превосходя в этом зрелые растения. Это делает ее ценным продуктом для укрепления здоровья и иммунитета.

Выращивание микрозелени дома несложно: достаточно емкости, марли или фитоковрика, света (солнечного или от фитолампы), тепла и регулярного полива.

В качестве наиболее полезных и простых в выращивании на подоконнике растений выделяют следующие десять: редис, горчица, брокколи, подсолнечник, щавель, руккола, капуста (разных видов), кресс-салат, лен и кинза. Например, редис богат железом и витаминами группы В, брокколи полезна для сердечно-сосудистой системы, а кинза укрепляет сосуды.

  • Редис: богат цинком, калием, фолиевой кислотой, фосфором, витаминами группы В, магнием, железом и кальцием — укрепляет иммунитет и помогает бороться с анемией.

  • Горчица: прекрасный источник растительного белка, клетчатки, фолиевой кислоты, кальция и железа.

  • Брокколи: содержит витамины А, В1, В2, В5, В6, С, К, РР и множество минералов, полезных для сердца, сосудов и опорно-двигательного аппарата.

  • Подсолнечник: богат йодом, фосфором, кальцием, цинком, магнием, витаминами К, Е и фолиевой кислотой.

  • Щавель: источник витаминов А, К, группы В и аскорбиновой кислоты.

  • Руккола: натуральный источник витаминов А, С и К, противодействующих воспалениям.

  • Капуста (разные сорта): богата витаминами С, Е, К1, О, А, калием, магнием и железом.

  • Кресс-салат: содержит витамины группы В, магний, железо и другие микроэлементы, улучшающие обмен веществ и общее состояние организма.

  • Лен: богат омега-3 жирными кислотами и витаминами Е, К, С, РР, В2, В6 и В9.

  • Кинза: высокое содержание калия и витамина К благотворно влияет на сосуды и капилляры.

Фото: Изображение Midjourney

Что такое правило соседства и как его соблюдать

— Стоит выделить несколько основных правила соседства домашних культур в зимнем огороде, — рассказывает Никита Кифель.

По его словам, очень важно избегать посадки одинаковых культур рядом, чтобы снизить риск распространения болезней и вредителей. Помимо этого, следует учитывать, что некоторые растения конкурируют за ресурсы, поэтому лучше сочетать виды с разными потребностями: например, растения с глубокой корневой системой хорошо дополнят культуры с поверхностными корнями.

— К таким относятся помидоры и баклажаны, петрушка и укроп, горох и лук. Также хорошо сочетаются помидоры и базилик, лук и морковь, шпинат и земляника», — говорит преподаватель биологии.
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