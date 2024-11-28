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Posted 28 ноября, 11:57

Published 28 ноября, 11:57

Modified 28 ноября, 11:57

Updated 28 ноября, 11:57

LIFE doc снял фильм о сотрудничестве РФ и Египта

LIFE doc снял фильм о сотрудничестве РФ и Египта

28 ноября 2024, 11:57
Фото: News Media Holding.
Редакция LIFE doc представила новый фильм из цикла «Новый мир», который посвящен российско-египетским отношениям.

В нем рассматриваются исторические, культурные, экономические и личные связи между двумя странами в разные исторические эпохи, в том числе масштабные совместные проекты как в культурной, так и в политической сферах, а также инициативы, способствующие укреплению многополярного мира.

Египет, славящийся своими пирамидами и сфинксом, стал значимым партнером России еще с середины XX века. В настоящее время российско-египетские связи охватывают множество аспектов, включая туризм и образовательные программы. Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов отметил, что Египет — ключевой хаб для выхода на другие рынки Африки.

По его словам, Египет в перспективе рассматривается как одно из торговых, экспортных направлений. В него Россией поставляется продукция химической промышленности, металлургии и машиностроения.

«Мы пытаемся доносить широкой аудитории информацию, что те российские продукты питания, которые продвигает российский экспортный центр, — это качественная продукция с очень хорошим вкусом», — заявил Солодов.

Египет, в свою очередь, экспортирует в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. В фильме подчеркивается уверенность Российского экспортного центра в том, что к 2030 году объем внешнеторговых сделок дойдет до 1 миллиарда долларов.

Туризм продолжает играть значимую роль в партнерстве между странами. В 2023 году в Египте побывало свыше 1,5 миллиона российских туристов, благодаря чему Россия стала одним из лидеров по количеству отдыхающих там.

Культурный обмен также содействует укреплению связей двух государств. В столице Египта, Каире, был установлен бюст Александра Пушкина, а в Александрии намечено открытие памятника Петру I. В свою очередь, в России можно встретить памятники египетским деятелям в университетах и на общественных пространствах.

Фильм акцентирует внимание на основных направлениях сотрудничества, включая совместное строительство промышленной зоны в Суэцком канале и программы обучения для египетских студентов в российских вузах. В частности, Правительство России выделили квоты для 318 египетских студентов на 2024/2025 учебный год.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе саммита БРИКС подчеркнул значимость укрепления отношений с Россией. По его словам, Египет поддерживает расширение БРИКС как платформы для противодействия негативному влиянию ситуации на международной арене.

Более подробно о взаимодействии России и Египта можно узнать из фильма «Египет. Родина фараонов» из цикла «Новый мир».

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