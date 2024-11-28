Марина Федункив родила в 53 года: актриса раскрыла пол своего ребенка

Имя своего ребенка она не уточняет. По словам Федункив, заморозила свои яйцеклетки еще до замужества. Напомним, что три года назад артистка обручилась с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Федункив описывает своего мужа как спокойного и невозмутимого человека, с которым она готова пойти на любые рисковые шаги.