Марина Федункив родила в 53 года: актриса раскрыла пол своего ребенка

Posted 28 ноября, 07:51
Published 28 ноября, 07:51
Modified 28 ноября, 07:53
Updated 28 ноября, 07:53
Российская комедийная актриса кино, дубляжа и телевидения Марина Федункив родила сына. О том, что она стала мамой, впервые в сети сообщалось 21 ноября. Подробностями своего положения артистка не делилась долго.
Имя своего ребенка она не уточняет. По словам Федункив, заморозила свои яйцеклетки еще до замужества. Напомним, что три года назад артистка обручилась с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Федункив описывает своего мужа как спокойного и невозмутимого человека, с которым она готова пойти на любые рисковые шаги.
Ставить крест на своей карьере актриса не собирается. Она отмечает, что впереди ее ждут еще много интересных проектов. Сейчас она снимается в фильмах «Равиоли Оли» (16+), «Мендельсон» (16+), сериале «Универ» (18+) и шоу «Однажды в России» (16+).