Музей PERMM объяснил, почему использовал родственные связи для организации выставки

Представитель PERMM Рыжов объяснил, почему было принято решение пригласить в качестве куратора именно Сергеева. В то время шел переезд музея, а в конце 2023 года уже планировалась презентация выставки коллекции. Пришло понимание, что концепцию нужно делать в сжатый срок, и сделать это мог только Сергеев, который досконально знает эту коллекцию. Иной специалист делал бы это не менее полугода.