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Posted 28 ноября, 06:59

Published 28 ноября, 06:59

Modified 28 ноября, 07:17

Updated 28 ноября, 07:17

Музей PERMM объяснил, почему использовал родственные связи для организации выставки

Музей PERMM объяснил, почему использовал родственные связи для организации выставки

28 ноября 2024, 06:59
Фото: properm.ru.
Сюжет
Permm
В Ленинском суде начали изучать контракты музея PERMM с супругом директора.

В Ленинском районном суде начали рассматривать иск прокурора Перми к государственному краевому бюджетному учреждению культуры «Музей современного искусства PERMM» и художнику и куратору выставок Арсению Сергееву. Юрист PERMM Сергей Рыжов объяснил, почему для организации выставки пришлось воспользоваться родственными связями директора учреждения Наили Аллахвердиевой.

Прокурор просит признать незаконно заключенными в августе–сентябре прошлого года между ними три договора ГПХ на сумму 318 тыс. рублей. Как указывается в иске, эти контракты на привлечение Сергеева не были согласованы с региональным Минкультуры.

Согласно записей ЗАГС, директор музея Наиля Аллахвердиева и Арсений Сергеев являются родителями двоих детей. Прокуратура в этом усматривает конфликт интересов. Заказчик должен был уведомить Минкульт, при этом Аллахвердиева действительно писала заявление о личной заинтересованности.

В августе прошлого года она заключила два из четырех контрактов без согласования министерства. Потом она 4–5 сентября заключила еще два контракта без учета предупреждения. Таким образом договоры, за включённые в сентябре прокуратура просит признать ничтожными, а средства в размере 318 тыс. рублей взыскать в пользу музея. Также прокуратура просит признать ничтожными и два контракта, заключенные в августе.

Представитель PERMM Рыжов объяснил, почему было принято решение пригласить в качестве куратора именно Сергеева. В то время шел переезд музея, а в конце 2023 года уже планировалась презентация выставки коллекции. Пришло понимание, что концепцию нужно делать в сжатый срок, и сделать это мог только Сергеев, который досконально знает эту коллекцию. Иной специалист делал бы это не менее полугода.

В прошлом году Сергеев был приглашен в качестве куратора выставки «И да и нет», ей среди других презентовалось открытие нового здания PERMM на территории бывшего автосалона. В конце октября прошлого года под его руководством была открыта проработавшая почти год экспозиция из коллекции PERMM.

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