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Posted 28 ноября, 11:44

Published 28 ноября, 11:44

Modified 28 ноября, 11:46

Updated 28 ноября, 11:46

Полиция проводит проверку поломки и хищения ограждения на Нестюковском тракте

Новое ограждение на Нестюковском тракте в Пермском районе сломали

28 ноября 2024, 11:44
Фото: 1MI.

Полиция проводит проверку поломки и хищения ограждения на Нестюковском тракте

Ранее собственники участков, к которым были перекрыты проезды, вступили в конфликт с дорожниками.

Подрядчик, выполняющий работы на Нестюковском тракте — компания «Техдоргрупп» — обратился с заявлением в полицию о поломке и хищении ограждения, которое он установил в рамках госконтракта. Напомним, Properm.ru сообщал, что новое ограждение перекрывает съезд и выезд на трассу к складам и предприятиям, принадлежащим как минимум 11 собственникам. Некоторые из них сразу же вступили в конфликт с дорожниками, обещали снести ограждение.

По данным Управления автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ), ограждение установлено «с целью обеспечения безопасности движения, а именно недопущения несанкционированного выезда на дорогу с прилегающей территории». Демонтаж, как пояснили в УАДиТ, был произведен самовольно неустановленным лицом, По сути — это хищение государственного имущества.

Вдоль тракта уже закрыто более 15 незаконных съездов, но частично ограждение разрушилиВдоль тракта уже закрыто более 15 незаконных съездов, но частично ограждение разрушили
Вдоль тракта уже закрыто более 15 незаконных съездов, но частично ограждение разрушили

Собственники участков и бизнесов в разговоре с журналистом Properm.ru ранее объясняли, что им все равно как-то придется добираться до своих складов и предприятий, в том числе грузовикам, фурам, тяжелой технике. Многие поехали через деревню Устиново, но жители деревни этому факту не рады, планируют сооружать заборы, закрывать проезды.

«Никто не предлагает компромисса, каких-то вариантов. Но ведь мы все равно сделаем себе дорогу. Нужно как-то договариваться», — уверены бизнесмены.

На участке эксплуатируются 27 несанкционированных съездов, не согласованных с УАДиТ. Эти съезды создают угрозу безопасности дорожного движения, являются потенциальными местами для ДТП. Поэтому подрядчик — ООО «ТехДорГрупп» — ставит ограждение. Коллективный запрос собственников все еще на рассмотрении в УАДиТ.

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#Дорожное строительство#Дорожники#УАДиТ#Ограждения#Нестюковский тракт
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