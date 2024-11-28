Новое ограждение на Нестюковском тракте в Пермском районе сломали

Подрядчик, выполняющий работы на Нестюковском тракте — компания «Техдоргрупп» — обратился с заявлением в полицию о поломке и хищении ограждения, которое он установил в рамках госконтракта. Напомним, Properm.ru сообщал, что новое ограждение перекрывает съезд и выезд на трассу к складам и предприятиям, принадлежащим как минимум 11 собственникам. Некоторые из них сразу же вступили в конфликт с дорожниками, обещали снести ограждение.