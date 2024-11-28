Новое ограждение на Нестюковском тракте в Пермском районе сломали

Posted 28 ноября, 11:44
Published 28 ноября, 11:44
Modified 28 ноября, 11:46
Updated 28 ноября, 11:46
Подрядчик, выполняющий работы на Нестюковском тракте — компания «Техдоргрупп» — обратился с заявлением в полицию о поломке и хищении ограждения, которое он установил в рамках госконтракта. Напомним, Properm.ru сообщал, что новое ограждение перекрывает съезд и выезд на трассу к складам и предприятиям, принадлежащим как минимум 11 собственникам. Некоторые из них сразу же вступили в конфликт с дорожниками, обещали снести ограждение.
По данным Управления автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ), ограждение установлено «с целью обеспечения безопасности движения, а именно недопущения несанкционированного выезда на дорогу с прилегающей территории». Демонтаж, как пояснили в УАДиТ, был произведен самовольно неустановленным лицом, По сути — это хищение государственного имущества.
Собственники участков и бизнесов в разговоре с журналистом Properm.ru ранее объясняли, что им все равно как-то придется добираться до своих складов и предприятий, в том числе грузовикам, фурам, тяжелой технике. Многие поехали через деревню Устиново, но жители деревни этому факту не рады, планируют сооружать заборы, закрывать проезды.
«Никто не предлагает компромисса, каких-то вариантов. Но ведь мы все равно сделаем себе дорогу. Нужно как-то договариваться», — уверены бизнесмены.
На участке эксплуатируются 27 несанкционированных съездов, не согласованных с УАДиТ. Эти съезды создают угрозу безопасности дорожного движения, являются потенциальными местами для ДТП. Поэтому подрядчик — ООО «ТехДорГрупп» — ставит ограждение. Коллективный запрос собственников все еще на рассмотрении в УАДиТ.