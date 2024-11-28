properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 07:44

Published 28 ноября, 07:44

Modified 28 ноября, 10:49

Updated 28 ноября, 10:49

Пермячка, о которой писал Properm.ru, выиграла суд и осталась в своей квартире

Пермячка, о которой писал Properm.ru, выиграла суд и осталась в своей квартире

28 ноября 2024, 07:44
Фото: из личных архивов Любови Щеколдиной.
«Старым» собственникам жилья теперь должны вернуть деньги за сделку.

Апелляционная инстанция признала справедливым определение Арбитражного суда Пермского края о недействительности торгов по продаже квартиры, половина которой принадлежит пермячке Любови Щеколдиной. Об истории Properm.ru рассказывали в апреле этого года.

Любовь и ее дети были прописаны и жили в квартире. С мужем девушка развелась еще в 2015 году, в 2018 году они поделили имущество, в том числе и эту квартиру. Однако в 2024 году в квартиру приехали новые собственники.

Разыгрался скандал, выяснилось, что бывший муж Любови обанкротился, и конкурсный управляющий продал принадлежащее мужу имущество с торгов. Квартира на улице Профессора Дедюкина досталась новым собственникам за 2,8 млн рублей. Рыночная стоимость, по словам Любови Щеколдиной, гораздо больше.

Представитель Щеколдиной юрист Владимир Едигарев, назвал происходящее «рейдерским захватом и беспределом». В беседе с Poperm.ru он заявил, что участники сделки воспользовались юридической неграмотностью женщины. Финансовый управляющий ее мужа Анатолий Бидуля должен был предложить ей выкупить квартиру, и только потом выставлять жилье на торги.

По словам Анатолия Бидули, он направлял женщине извещения «Почтой России», но суд счел эти аргументы не убедительными, так как «Положение о продаже имущества не содержало сведения о долевом собственнике и не предусматривало возможность реализации Щеколдиной преимущественного права покупки».

Кроме того, в решении суда говорится, что информация о долевом собственнике отсутствовала в сообщениях на ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). А также финансовым управляющим не были предприняты попытки связаться с Щеколдиной с целью осмотра квартиры, предложения ей реализовать преимущественное право покупки.

Суд признал торги и сделку недействительными, обязал финансового управляющего заключить договор купли-продажи квартиры с Любовью Щеколдиной, новым собственникам вернуть 2,8 млн рублей.

«Мы попросили у них ключи, так они еще потребовали 5 тыс. рублей за дверной замок вернуть, — рассказала Любовь Щеколдина. — Замок-то они успели поменять, чтобы нас не пускать домой. Совсем совесть потеряли». Также героиня публикаций поблагодарила журналиста Properm.ru Татьяну Зырянову за информационную поддержку.

Читайте также:
Пермяка будут судить за избиение артиста оперного театра в кафе «Вкусно и точка»Устроивший смертельное ДТП в центре Перми пенсионер МВД вышел по УДОВ Кунгуре владелец лодочной базы заплатит за берегозахват
#Происшествия#Суд#Арбитражный суд#Квартира#Любовь Щеколдина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика