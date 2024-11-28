Пермячка, о которой писал Properm.ru, выиграла суд и осталась в своей квартире

Posted 28 ноября, 07:44
Published 28 ноября, 07:44
Modified 28 ноября, 10:49
Updated 28 ноября, 10:49
Апелляционная инстанция признала справедливым определение Арбитражного суда Пермского края о недействительности торгов по продаже квартиры, половина которой принадлежит пермячке Любови Щеколдиной. Об истории Properm.ru рассказывали в апреле этого года.
Любовь и ее дети были прописаны и жили в квартире. С мужем девушка развелась еще в 2015 году, в 2018 году они поделили имущество, в том числе и эту квартиру. Однако в 2024 году в квартиру приехали новые собственники.
Разыгрался скандал, выяснилось, что бывший муж Любови обанкротился, и конкурсный управляющий продал принадлежащее мужу имущество с торгов. Квартира на улице Профессора Дедюкина досталась новым собственникам за 2,8 млн рублей. Рыночная стоимость, по словам Любови Щеколдиной, гораздо больше.
Представитель Щеколдиной юрист Владимир Едигарев, назвал происходящее «рейдерским захватом и беспределом». В беседе с Poperm.ru он заявил, что участники сделки воспользовались юридической неграмотностью женщины. Финансовый управляющий ее мужа Анатолий Бидуля должен был предложить ей выкупить квартиру, и только потом выставлять жилье на торги.
По словам Анатолия Бидули, он направлял женщине извещения «Почтой России», но суд счел эти аргументы не убедительными, так как «Положение о продаже имущества не содержало сведения о долевом собственнике и не предусматривало возможность реализации Щеколдиной преимущественного права покупки».
Кроме того, в решении суда говорится, что информация о долевом собственнике отсутствовала в сообщениях на ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). А также финансовым управляющим не были предприняты попытки связаться с Щеколдиной с целью осмотра квартиры, предложения ей реализовать преимущественное право покупки.
Суд признал торги и сделку недействительными, обязал финансового управляющего заключить договор купли-продажи квартиры с Любовью Щеколдиной, новым собственникам вернуть 2,8 млн рублей.
«Мы попросили у них ключи, так они еще потребовали 5 тыс. рублей за дверной замок вернуть, — рассказала Любовь Щеколдина. — Замок-то они успели поменять, чтобы нас не пускать домой. Совсем совесть потеряли». Также героиня публикаций поблагодарила журналиста Properm.ru Татьяну Зырянову за информационную поддержку.