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Posted 28 ноября, 09:29

Published 28 ноября, 09:29

Modified 28 ноября, 09:31

Updated 28 ноября, 09:31

В Пермском крае прогнозируют туман, изморозь, гололедицу на дорогах

Пермяков предупреждают о туманах, изморози и гололедице на дорогах

28 ноября 2024, 09:29
Фото: 1MI.

В Пермском крае прогнозируют туман, изморозь, гололедицу на дорогах

Сюжет
Пермская езда
В этой связи возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ и проблемы на автодорогах.

По данным Пермского ЦГМС 29 ноября в отдельных районах края прогнозируются туман, изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождения рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.

На минувшей неделе, 23 ноября, пермские Telegram-каналы сообщают о крупном ДТП на 93 километре трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь».

#Происшествия#Пермская езда#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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