Пермяков предупреждают о туманах, изморози и гололедице на дорогах

Posted 28 ноября, 09:29
Published 28 ноября, 09:29
Modified 28 ноября, 09:31
Updated 28 ноября, 09:31
По данным Пермского ЦГМС 29 ноября в отдельных районах края прогнозируются туман, изморозь, на дорогах гололедица. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
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