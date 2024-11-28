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Posted 28 ноября, 13:03

Published 28 ноября, 13:03

Modified 28 ноября, 13:05

Updated 28 ноября, 13:05

В Перми по факту ДТП с участием автобуса возбуждено уголовное дело

По факту аварии автобуса в Перми возбуждено уголовное дело

28 ноября 2024, 13:03
Фото: properm.ru.

В Перми по факту ДТП с участием автобуса возбуждено уголовное дело

Сюжет
Пермская езда
За помощью медиков обратились водитель и два пассажира

По факту происшествия с автобусом в Кировском районе Перми следователями СК России возбуждено уголовное дело, информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщают в СУ СКР.

ДТП произошло сегодня, около 16:30, в Кировском районе. По ул. Светлогорской в направлении ул. Калинина двигался маршрутный автобус МАЗ под управлением 46-летнего мужчины, сообщают в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в районе дома № 3б водитель допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего произошло возгорание. Пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса. Спецслужбы ликвидировали очаг возгорания. В результате ДТП водителя и двоих пассажиров доставили в медицинское учреждение для осмотра.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#Пермская езда#Пермь#Транспорт
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