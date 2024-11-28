По факту аварии автобуса в Перми возбуждено уголовное дело

По предварительной информации, в районе дома № 3б водитель допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего произошло возгорание. Пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса. Спецслужбы ликвидировали очаг возгорания. В результате ДТП водителя и двоих пассажиров доставили в медицинское учреждение для осмотра.