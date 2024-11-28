По факту аварии автобуса в Перми возбуждено уголовное дело

Posted 28 ноября, 13:03
Published 28 ноября, 13:03
Modified 28 ноября, 13:05
Updated 28 ноября, 13:05
По факту происшествия с автобусом в Кировском районе Перми следователями СК России возбуждено уголовное дело, информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщают в СУ СКР.
ДТП произошло сегодня, около 16:30, в Кировском районе. По ул. Светлогорской в направлении ул. Калинина двигался маршрутный автобус МАЗ под управлением 46-летнего мужчины, сообщают в Госавтоинспекции.
По предварительной информации, в районе дома № 3б водитель допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего произошло возгорание. Пассажиры самостоятельно покинули салон автобуса. Спецслужбы ликвидировали очаг возгорания. В результате ДТП водителя и двоих пассажиров доставили в медицинское учреждение для осмотра.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.