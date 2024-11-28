Сегодня в ДТП в Прикамье погиб водитель китайской легковушки

По предварительной информации, на 18 км водитель совершил выезд на полосу встречного движения, не учёл соответствующий скоростной режим и дорожные метеорологические условия, не успел занять свою полосу движения и допустил столкновение с легковым автомобилем OMODA под управлением 39-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении.