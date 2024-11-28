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Posted 28 ноября, 14:52

Published 28 ноября, 14:52

Modified 28 ноября, 14:54

Updated 28 ноября, 14:54

В ДТП в Пермском крае погиб 39-летний водитель, три человека травмированы

Сегодня в ДТП в Прикамье погиб водитель китайской легковушки

28 ноября 2024, 14:52
Фото: Госавтоинспекция Пермского края.

В ДТП в Пермском крае погиб 39-летний водитель, три человека травмированы

Еще три человека в результате аварии травмированы.

В ДТП в Пермском крае сегодня, 28 ноября, погиб 39-летний водитель, три человека травмированы. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.

На границе Чусовского и Горнозаводского городских округов, в 14:15 по автодороге Кунгур-Соликамск-Горнозаводск со стороны Кунгура двигался автомобиль Porshe под управлением 59-летнего мужчины.

По предварительной информации, на 18 км водитель совершил выезд на полосу встречного движения, не учёл соответствующий скоростной режим и дорожные метеорологические условия, не успел занять свою полосу движения и допустил столкновение с легковым автомобилем OMODA под управлением 39-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении.

В результате водитель китайского автомобиля скончался на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи. Два пассажира OMODA, одна из которых 14-летняя девочка, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. водитель автомобиля Porshe также госпитализирован.

По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Пенсионер МВД Сергей Ощепков осенью 2024 года освободился из колонии-поселения в поселке Половинка в Чусовском округе. Сергея Ощепкова прошлой весной осудили к 3,5 годам колонии-поселения за ДТП с одной пострадавшей и тремя погибшими на остановке «Площадь Карла Маркса».

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