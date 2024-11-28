Школьники Прикамья смогут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде

«Ключевая цель ежегодного соревнования остается неизменной — сформировать у школьников важнейшие навыки безопасного и осознанного использования цифровых технологий. Каждая задача моделирует реальную ситуацию, с которой ребенок может столкнуться в цифровой среде. При этом интерактивный формат заданий делает процесс увлекательным и максимально полезным: дети не только осваивают новые правила безопасности в Сети, но и развивают критическое мышление, память и навыки работы с информацией, которые пригодятся им в учебе и повседневной жизни. Каждый год опытные методисты разрабатывают и адаптируют задачи олимпиады под современный контекст, поэтому в 2024 году особое внимание уделено безопасности личных аккаунтов, вопросам этики и искусственного интеллекта», — отметила Илона Абаншина, руководитель регионального развития «Учи.ру».