Школьники Прикамья смогут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде

Posted 28 ноября, 11:47
Published 28 ноября, 11:47
Modified 28 ноября, 11:47
Updated 28 ноября, 11:47
На решение олимпиады у ребенка будет 60 минут. Игровой формат заданий знакомит участников с вариантами наиболее безопасного и этичного поведения в интернете, помогает освоить правила использования электронных средств связи и ухода за ними, а также развивает навыки работы с информацией, логическое мышление и память. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру: https://safenet.uchi.ru/
В процессе выполнения заданий школьники учатся создавать надежные пароли и безопасно использовать социальные сети. Также участники смогут узнать, как совершать онлайн-покупки и при этом защитить свои личные данные. Эти знания станут основой цифровой грамотности детей и помогут увереннее ориентироваться в виртуальном пространстве.
«Интернет-среда постоянно развивается, но вместе с новыми возможностями возникают и риски для цифровой безопасности. Всероссийская олимпиада „Безопасный интернет“ предоставляет школьникам уникальную возможность проверить свои знания и навыки в этой важной области. В этом году мероприятие охватит широкий спектр актуальных вопросов цифровой грамотности, включая использование искусственного интеллекта, распознавание спама и безопасное взаимодействие с цифровыми платформами. Впервые участие в олимпиаде смогут принять не только учащиеся младших и средних классов, но и старшеклассники», — сообщает заместитель председателя Правительства, руководитель аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
Задания олимпиады адаптированы под разные возрастные группы, выполнять их можно дома при возможном участии родителей. Все участники соревнования получают сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, учителя — благодарственные письма.
«Ключевая цель ежегодного соревнования остается неизменной — сформировать у школьников важнейшие навыки безопасного и осознанного использования цифровых технологий. Каждая задача моделирует реальную ситуацию, с которой ребенок может столкнуться в цифровой среде. При этом интерактивный формат заданий делает процесс увлекательным и максимально полезным: дети не только осваивают новые правила безопасности в Сети, но и развивают критическое мышление, память и навыки работы с информацией, которые пригодятся им в учебе и повседневной жизни. Каждый год опытные методисты разрабатывают и адаптируют задачи олимпиады под современный контекст, поэтому в 2024 году особое внимание уделено безопасности личных аккаунтов, вопросам этики и искусственного интеллекта», — отметила Илона Абаншина, руководитель регионального развития «Учи.ру».
Олимпиада проходит на образовательной платформе «Учи.ру», она организована АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», Минцифры России и «Авито».