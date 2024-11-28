Штаб общественной поддержки ЕР реализует второй этап проекта «Медиашкола PRO»

Первые два занятия были проведены тележурналистом-международником, кинорежиссёром, медиатехнологом, а также автором и ведущим телепрограмм Мокеем Русиновым. Он обсудил правила работы в медиа, включая методы позиционирования в социальных сетях. Эксперт совместно с участниками рассмотрел цели и задачи цифровых коммуникаций, а также ключевые идеи, продвигаемые в партийных соцсетях. Особое внимание было уделено логической структуре сообщений, анализу конкретных примеров написания качественного контента, а также созданию аудио- и видеоматериалов.