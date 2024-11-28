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Posted 28 ноября, 13:01

Published 28 ноября, 13:01

Modified 28 ноября, 13:01

Updated 28 ноября, 13:01

Штаб общественной поддержки ЕР реализует второй этап проекта «Медиашкола PRO»

Штаб общественной поддержки ЕР реализует второй этап проекта «Медиашкола PRO»

28 ноября 2024, 13:01
Фото: Пресс-служба Штаба.
Региональный штаб общественной поддержки «Единой России» присоединился ко второму этапу партийного проекта «Медиашкола PRO». Данный обучающий курс ориентирован на PR-специалистов и партийных активистов.

Особенности обучения заключаются в формировании эффективных коммуникаций с аудиторией через социальные сети.

Занятия проводят спикеры федерального уровня — действующие профессионалы медиасферы. Обучение организуется в формате видеоконференции — занятия транслируются в штабы общественной поддержки по всей территории страны.

Первые два занятия были проведены тележурналистом-международником, кинорежиссёром, медиатехнологом, а также автором и ведущим телепрограмм Мокеем Русиновым. Он обсудил правила работы в медиа, включая методы позиционирования в социальных сетях. Эксперт совместно с участниками рассмотрел цели и задачи цифровых коммуникаций, а также ключевые идеи, продвигаемые в партийных соцсетях. Особое внимание было уделено логической структуре сообщений, анализу конкретных примеров написания качественного контента, а также созданию аудио- и видеоматериалов.

Фото: Пресс-служба Штаба

В обучении участвуют активисты партии «Единая Россия», включая представителей ее молодежного крыла. Леонид Новохатский, глава регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» в Пермском крае, отметил важность общения простым языком. По его словам, нужно всегда отвечать на комментарии. Социальные сети созданы для связи с аудиторией, и поддержание связи крайне важно.

Заместитель руководителя штаба общественной поддержки Пермского края Елена Савельева добавила, что участие в проекте «Медиашкола PRO» региональный штаб принимал не впервые. Весной текущего года он подключился к первому медиаинтенсиву 'Медиашкола PRОРегионы', в результате которого одна из участниц, Ангелина Бикмухаметова, вошла в десятку лучших по стране.

«Мы признательны коллегам из партии за возможность развития и продвижения молодых талантов в регионах», — отметила Савельева.

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