Штаб общественной поддержки ЕР реализует второй этап проекта «Медиашкола PRO»

Posted 28 ноября, 13:01
Published 28 ноября, 13:01
Modified 28 ноября, 13:01
Updated 28 ноября, 13:01
Особенности обучения заключаются в формировании эффективных коммуникаций с аудиторией через социальные сети.
Занятия проводят спикеры федерального уровня — действующие профессионалы медиасферы. Обучение организуется в формате видеоконференции — занятия транслируются в штабы общественной поддержки по всей территории страны.
Первые два занятия были проведены тележурналистом-международником, кинорежиссёром, медиатехнологом, а также автором и ведущим телепрограмм Мокеем Русиновым. Он обсудил правила работы в медиа, включая методы позиционирования в социальных сетях. Эксперт совместно с участниками рассмотрел цели и задачи цифровых коммуникаций, а также ключевые идеи, продвигаемые в партийных соцсетях. Особое внимание было уделено логической структуре сообщений, анализу конкретных примеров написания качественного контента, а также созданию аудио- и видеоматериалов.
В обучении участвуют активисты партии «Единая Россия», включая представителей ее молодежного крыла. Леонид Новохатский, глава регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» в Пермском крае, отметил важность общения простым языком. По его словам, нужно всегда отвечать на комментарии. Социальные сети созданы для связи с аудиторией, и поддержание связи крайне важно.
Заместитель руководителя штаба общественной поддержки Пермского края Елена Савельева добавила, что участие в проекте «Медиашкола PRO» региональный штаб принимал не впервые. Весной текущего года он подключился к первому медиаинтенсиву 'Медиашкола PRОРегионы', в результате которого одна из участниц, Ангелина Бикмухаметова, вошла в десятку лучших по стране.
«Мы признательны коллегам из партии за возможность развития и продвижения молодых талантов в регионах», — отметила Савельева.