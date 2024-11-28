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Posted 28 ноября, 11:05

Published 28 ноября, 11:05

Modified 28 ноября, 11:07

Updated 28 ноября, 11:07

Продажу алкоголя в «наливайках» ограничат в Пермском крае с 1 марта 2025 года

Стало известно, когда в Прикамье ограничат работу «наливаек»

28 ноября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney.

Продажу алкоголя в «наливайках» ограничат в Пермском крае с 1 марта 2025 года

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Лдпр
Законодательное собрание Пермского края поддержало законопроект об ограничении продажи алкогольных напитков.

Ограничение на продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях вступит в силу с 1 марта 2025 года. Соответствующий законопроект сразу в двух чтениях приняли сегодня депутаты парламента Пермского края.

Согласно свежепринятому закону, на территории региона можно продавать пиво и пивные напитки, а также сидр, пуаp и медовухи только в определенных видах объектов общественного питания: ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

При этом розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях (кроме ресторанов) запрещается с 22:00 до 8:00 по местному времени.

Инициатором закона стала фракция ЛДПР. «По данным Министерства промышленности и торговли Пермского края, за 2022–2023 годы поступило 39 жалоб граждан на заведения, расположенные в многоквартирных домах, продающих алкогольную продукцию круглосуточно (в основном пиво и пивные напитки), — говорится в пояснительной записке к законопроекту депутата Олега Постникова. — Эти заведения работают по системе „магазин“, c 08.00 до 23.00, a c 23.00 — как предприятие общественного питания, при этом какие-либо признаки соответствия предприятию общественного питания в таких объектах отсутствуют. B условиях действующего законодательства принять меры административного воздействия в отношении этих хозяйствующих субъектов невозможно».

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#Лдпр#Алкоголь
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