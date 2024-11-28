Стало известно, когда в Прикамье ограничат работу «наливаек»

Инициатором закона стала фракция ЛДПР. «По данным Министерства промышленности и торговли Пермского края, за 2022–2023 годы поступило 39 жалоб граждан на заведения, расположенные в многоквартирных домах, продающих алкогольную продукцию круглосуточно (в основном пиво и пивные напитки), — говорится в пояснительной записке к законопроекту депутата Олега Постникова. — Эти заведения работают по системе „магазин“, c 08.00 до 23.00, a c 23.00 — как предприятие общественного питания, при этом какие-либо признаки соответствия предприятию общественного питания в таких объектах отсутствуют. B условиях действующего законодательства принять меры административного воздействия в отношении этих хозяйствующих субъектов невозможно».