Стало известно, кого в этом году наградили званием Почётный гражданин Пермского края

Posted 28 ноября, 07:14
Published 28 ноября, 07:14
Modified 28 ноября, 07:16
Updated 28 ноября, 07:16
Звания «Почетный гражданин Пермского края» в этом году удостоились главврач краевого онкологического диспансера Зинаида Акишина и гендиректор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального парламента.
Зинаиду Акишину отметили за заслуги в развитии здравоохранения региона, а Ломаева — за его заслуги в ракетнo-космической промышленности. Решение о награждении пермяков приняли депутаты краевого парламента.
Напомним, в прошлом году этим же званием наградили генконструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева и главврача краевой клиники Анатолия Касатова.