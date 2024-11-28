Стало известно, кого в этом году наградили званием Почётный гражданин Пермского края

Звания «Почетный гражданин Пермского края» в этом году удостоились главврач краевого онкологического диспансера Зинаида Акишина и гендиректор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального парламента.