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Posted 28 ноября, 07:14

Published 28 ноября, 07:14

Modified 28 ноября, 07:16

Updated 28 ноября, 07:16

Званием «Почётный гражданин Пермского края» наградили врача и промышленника

Стало известно, кого в этом году наградили званием Почётный гражданин Пермского края

28 ноября 2024, 07:14
Фото: Заксобрание Пермского края.

Званием «Почётный гражданин Пермского края» наградили врача и промышленника

Пермяков отметили как ярких пример людей, преданных своей профессии.

Звания «Почетный гражданин Пермского края» в этом году удостоились главврач краевого онкологического диспансера Зинаида Акишина и гендиректор завода «Машиностроитель» Владимир Ломаев. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального парламента.

Зинаиду Акишину отметили за заслуги в развитии здравоохранения региона, а Ломаева — за его заслуги в ракетнo-космической промышленности. Решение о награждении пермяков приняли депутаты краевого парламента.

Напомним, в прошлом году этим же званием наградили генконструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева и главврача краевой клиники Анатолия Касатова.

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#Пермский край#Здравоохранение#Почетный гражданин#Клиническая больница#Раакетно-космическая промышленность
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