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Posted 28 ноября, 12:47

Published 28 ноября, 12:47

Modified 28 ноября, 12:53

Updated 28 ноября, 12:53

В Красновишерском округе введут туристический налог

В девятом муниципалитете Прикамья введут туристический налог

28 ноября 2024, 12:47
Фото: Администрация Красновишерска.

В Красновишерском округе введут туристический налог

Сюжет
Туризм
Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению, на 2026 год — 2%, на 2027 год — 3%, на 2028 год — 4%, с 2029 года — 5%.

В Красновишерском ГО введут туристический налог. Такое решение депутаты местной думы одобрили на сегодняшнем заседании, сообщает телеграм-канал «На местах».

Взимать туристический налог планируется с организаций и физлиц (в т. ч. ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр.

Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению, на 2026 год — 2%, на 2027 год — 3%, на 2028 год — 4%, с 2029 года — 5%.

Кроме того, депутаты установили, что туристический налог не будет применяться при предоставлении услуг местным жителям и несовершеннолетним.

По данным налоговых органов, поступления от туристического налога в 2025 году могут составить 275 тыс. рублей. При этом по расчетам администрации округа поступления будут более скромными, порядка 150 тыс. рублей.

Уже восемь муниципалитетов Прикамья ввели туристический налог. Такие налоги были введены в Кунгурском, Горнозаводском, Чердынском, Краснокамском, Кочёвском, Соликамском, Губахинском округах и в Перми.

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#Экономика#Туризм#Налог#Красновишерск
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