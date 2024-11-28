В девятом муниципалитете Прикамья введут туристический налог

В Красновишерском округе введут туристический налог

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Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению, на 2026 год — 2%, на 2027 год — 3%, на 2028 год — 4%, с 2029 года — 5%.

В Красновишерском ГО введут туристический налог. Такое решение депутаты местной думы одобрили на сегодняшнем заседании, сообщает телеграм-канал «На местах». Взимать туристический налог планируется с организаций и физлиц (в т. ч. ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр. Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению, на 2026 год — 2%, на 2027 год — 3%, на 2028 год — 4%, с 2029 года — 5%. Кроме того, депутаты установили, что туристический налог не будет применяться при предоставлении услуг местным жителям и несовершеннолетним. По данным налоговых органов, поступления от туристического налога в 2025 году могут составить 275 тыс. рублей. При этом по расчетам администрации округа поступления будут более скромными, порядка 150 тыс. рублей. Уже восемь муниципалитетов Прикамья ввели туристический налог. Такие налоги были введены в Кунгурском, Горнозаводском, Чердынском, Краснокамском, Кочёвском, Соликамском, Губахинском округах и в Перми. Читайте также: Турналог введут в Кунгурском округе уже в 2025 году Депутаты гордумы поддержали введение туристического налога в Перми «Серые пятна» пермского туризма