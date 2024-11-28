В Ленинском суде начали изучать контракты музея PERMM с супругом директора

Posted 28 ноября, 08:13
Published 28 ноября, 08:13
Modified 28 ноября, 08:15
Updated 28 ноября, 08:15
Судья Ленинского районного суда Татьяна Сероваева приступила к рассмотрению иска прокурора Перми к государственному краевому бюджетному учреждению культуры «Музей современного искусства PERMM» и художнику и куратору выставок Арсению Сергееву. Прокурор просит признать незаконно заключенными в августе–сентябре прошлого года между ними три договора ГПХ на сумму 300 тыс. рублей. Как указывается в иске, эти контракты на привлечение Сергеева не были согласованы с региональным Минкультуры.
Как передает журналист Properm.ru из суда, прокурор Алексей Неустроев приобщил к делу оригиналы истребованных договоров — всего их было четыре. Хотя, как выяснилось в ходе заседания — реально исполненных и оплаченных контрактов, подписанных директором PERMM Наилей Аллахвердиевой и куратором выставки Арсением Сергеевым было два.
В судебном заседании присутствовали только представитель истца, помощник прокурора Перми Неустроев, представитель PERMM, юрист Сергей Рыжов, судья Татьяна Сероваева, один журналист от Propem.ru и один слушатель (тоже журналист Степан Хлопов). Самого Арсения Сергееева в суде отдельно никто не представлял, представители третьего лица — Минкультуры, в заседание не пришли.
Однако, куратор выставок Сергеев передал свои возражения «через музей». Как пояснил юрист Рыжов, скорее всего были контакты между Сергеевым и сотрудниками музея, через которых он и отдал документ. «Я к этому отношения не имею», — добавил он. По словам судьи Сероваевой, по почте на свой московский адрес документы Сергеев не получил и они вернулись в канцелярию.
Судья доложила обстоятельства дела, по которым от лица музея PERMM его директором Наилей Аллахвердиевой и художником Арсением Сергеевым в прошлом году был заключены четыре договора, два из них 14 августа, еще два — 4 и 5 сентября. Предметом договоров августовских контрактов были «создание авторского решения выставки» и «оказание услуг куратора выставки». В сентябре были подписаны договоры на «оказание услуг куратора выставки» и «оказание услуг архитектора выставочного пространства». Размер каждого из контрактов составил 159 тыс. рублей. В иске указывается, что согласно записи ЗАГС Аллахвердиева и Сергеев являются родителями общего ребенка. Прокуратура усматривает в этом конфликт интересов, поскольку заказчик работ должен был уведомить о его наличии Минкульт, а учредитель музея — разрешить заключение данных контракта. При этом в иске есть указание на то Аллахвердиева действительно писала заявление о личной заинтересованности.
Прокурор Алексей Неустроев уточнил, что иск будет уточнен, поскольку от Минкультуры поступило уведомление о расторжении августовских контрактов. Эти контракты не были оплачены. Таким образом именно заключённые в сентябре договоры прокуратура просит признать ничтожными, а средства в размере 318 тыс. рублей взыскать с Сергеева в пользу музея.
Как в свою очередь заявил представитель PERMM Сергей Рыжов, музей полностью возражает против удовлетворения иска. Из его слов в суде следует, что все произошедшее стало следствием чреды ряда событий, таких как экстренный переезд музея и необходимость уже в ноябре, через два месяца после получения бывшего помещения автосалона в аренду, открыть экспозицию.
С точки зрения PERMM ситуация выглядит так. Весной 2023 года стало известно о расторжении контракта на аренду площадей музея, в мае были достигнуты договоренности об аренде помещений на улице Окулова. Изначально говорилось, что новая экспозиция в новом помещении откроется уже в сентябре. Как пояснил в суде представитель ответчика, когда об этом шла речь, руководству музея пришло понимание, что концепцию нужно делать в сжатый срок. Иной специалист, не Сергеев, делал бы это не менее полугода. Поэтому и обратились к куратору, который как свои пять пальцев знает коллекцию, «с чем он блестяще справился».
Для того, чтобы заключить с Сергеевым контракты ГПХ, еще в июле Аллахвердиева направила уведомление о возможном конфликте интересов в Минкультуры. «Дальше шаг был за Минкультом, они должны были или отказать, или согласовать контракты». Тогда министерство назначило проверку, и выявилось, что предмет работ в договоре был обозначен не точно — это связано с целевым назначением субсидии. Поэтому в сентябре были заключены два контракта с Сергеевым с тем же самым техзаданием. В музее сочли, что подписанные сторонами августовские договоры так и не были размещены в региональной информационной системе закупок (РИС), поэтому контракты от 14 августа нельзя считать заключенными. В итоге 4–5 сентября были заключены другие договоры, их зарегистрировали в РИС и они же и были оплачены. Музей не считал необходимым расторгать первые договоры, поскольку ход им дан не был.
В соответствии с приказом Мнкульта есть два повода для уведомления о конфликте интересов: сделка на сумму более 600 тыс. или его наличие. Уведомления в июле были направлены в министерство, дальше уже оно должно было согласовать или отказать. Ведомство не сделало ничего, а запросило уточнения, почему именно Сергеев. Музей прислал пояснение в ответ на уточнения. На что министерство ответило, что необходимо создать комиссию, принимать работы и подписывать акты приемки не единолично Аллахвердиевой, а комиссионно. Это информационное письмо музей счел за одобрение сделки, после чего дал ход контрактам с Сергеевым.
«Мы полагаем, что музей сделал все необходимые шаги. Да, приказа Минкульта о согласовании сделок с конфликтом интересов не было, но и отказано не было. Акты приемки работ подписаны не Аллахвердиевой, а комиссией», — говорит Рыжов. Аллахвердиева сочла, что выполнила все требования Минкультуры и повторное уведомление не стала отправлять, полагая, что раз виды работ те же, деньги те же, то никаких новых действий совершать не нужно.
«Как вы полагаете, Минкультуры таким образом согласовало? О каком письме идет речь?», — уточнил у представителя музея прокурор. Рыжов ответил, что было письмо, что для разрешения вопроса конфликта интересов необходимо создать комиссию. «Ваша честь, речь идет об информационном письме Минкультуры, в котором четко указаны реквизиты августовских контрактов», — заметил прокурор. Юрист Рыжов вновь пояснил, они поскольку на момент согласования именно эти контракты были первично подготовлены и подписаны, поэтому они и фигурируют. После проверки Минкульта в как раз поняли, что формулировки не корректны и не соответствуют госзаданию, и заключили новые договоры.
Прокурор настаивал: в связи сентябрьскими контрактами никакой переписки музея и Минкультуры нет. «Договоры заключённые в сентябре получали одобрение или согласование?» — спросил прокурор. «У меня такой информации нет», — ответил Рыжов.
Прокурор вслед попросил назвать норму гражданского законодательства, по которой августовские договоры считаются не заключенными. Рыжов: сочли их из-за формулировки, что они не могут быть исполнены. Судья Сероваева вслед поинтересовалась у юриста музея, «зачем не внесли в изменения в августовские контракты, а заключали новые?» Рыжов пояснил, что с формальной точки зрения проще заключить новые, чем запустить согласования изменения в старые документы.
Прокурор также спросил у юриста Рыжова, почему все контракты заключены с единственным поставщиком, оценивался ли официальный рынок? Рыжов ответил вновь, что коллекцию PERMM, так, как Сергеев, никто не знал, другой куратор бы не смог так грамотно и быстро создать экспозицию. «Под рядовую выставку можно другого куратора. А для такой выставки, из коллекции, за эти сроки только Сергеев хорошо знал ее. Да и деньги с другим куратором были бы другие. Фактически справились с задачей, если бы не эти моменты,» — посетовал юрист.
Прокурор Неустроев также интересовался, был ли при заключении контрактов соблюден принцип конкуренции? На что Сергей Рыжов парировал, что предметом спора является не закон это, да и заседание идет не в УФАС. На что истец заметил, что все это детали одного общего. Прокурора также интересовал ответ на вопрос, как сформирована цена контракта? Рыжов не смог ответить на этот вопрос. На что прокурор заметил, что заключенные с другими кураторами выставок в те же сроки договоры были меньшего размера.
Прокурор также просил прокомментировать выводы информационного письма администрации губернатора, в котором говорится, что документы, поясняющие уникальность услуг Сергеева, вместе с контактами представлены не были. Юрист PERMM не стал это комментировать.
Последний вопрос, который задал в данном заседании прокурор, подтверждает ли представитель музея наличие конфликта интересов? Рыжов ответил, что Аллахвердиева и Сергеев общаются, поскольку занимаются современным искусством, но живут в разных городах и бытовых отношений как у мужа и жены у них нет, но есть совместный ребёнок.
После чего и в связи с намерением прокуратуры уточнить требования судья Татьяна Сероваева отложила заседание на 21 января.
В прошлом году Сергеев был приглашен в качестве куратора выставки «И да и нет», ей среди других презентовалось открытие нового здания PERMM на территории бывшего автосалона. В конце октября прошлого года под его руководством была открыта проработавшая почти год экспозиция из коллекции PERMM.
Тогда же, в сентябре 2023 года директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева дала русскому Forbes интервью. В нем она несколько раз называет Арсения Сергеева супругом и рассказывает о жизни семьи на два города.
Согласно данных ЕГРЮЛ, Арсений Сергеев — не только куратор и художник, но и бизнесмен. Ему принадлежит ООО «Агентство Артполитика», зарегистрированное в Екатеринбурге. В 2011 и 2016 году это предприятие также было поставщиком для учреждений в Пермском крае, это единственные у общества госзакупки.
В 2011 году аппарат правительства Пермского края купил у компании два набора елочных игрушек из войлока общим количеством 300 штук за 450 тыс. рублей. А в 2016 году уже музей PERMM заказал за 131 тыс. рублей у «Артполитики» оказание услуг по подготовке экспозиционного плана и плана застройки с разработкой цветового решения. После увольнения признанного иноагентом и внесенного в список экстремистов и террористов Марата Гельмана с должности директора PERMM, его возглавила Елена Петрова, а Наиля Аллахвердиева стала арт-директор музея, а позднее — директором. Одновременно она до 2021 года была учредителем АНО «ИВЦ „Артинпро“ в Екатеринбурге.
На прошлой неделе в музее PERMM прошли обыски, сотрудники ФСБ проводили мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении все того же находящегося в розыске Гельмана. Из-за обысков музей на один день закрывался для посетителей, впоследствии восстановив работу.