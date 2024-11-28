В Ленинском суде начали изучать контракты музея PERMM с супругом директора

Для того, чтобы заключить с Сергеевым контракты ГПХ, еще в июле Аллахвердиева направила уведомление о возможном конфликте интересов в Минкультуры. «Дальше шаг был за Минкультом, они должны были или отказать, или согласовать контракты». Тогда министерство назначило проверку, и выявилось, что предмет работ в договоре был обозначен не точно — это связано с целевым назначением субсидии. Поэтому в сентябре были заключены два контракта с Сергеевым с тем же самым техзаданием. В музее сочли, что подписанные сторонами августовские договоры так и не были размещены в региональной информационной системе закупок (РИС), поэтому контракты от 14 августа нельзя считать заключенными. В итоге 4–5 сентября были заключены другие договоры, их зарегистрировали в РИС и они же и были оплачены. Музей не считал необходимым расторгать первые договоры, поскольку ход им дан не был.