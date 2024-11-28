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Posted 28 ноября, 05:07

Published 28 ноября, 05:07

Modified 28 ноября, 05:09

Updated 28 ноября, 05:09

В ночь на 29 ноября в Пермском крае похолодает до -20˚С

В ночь на пятницу в Прикамье похолодает до -20˚С

28 ноября 2024, 05:07
Фото: properm.ru.

В ночь на 29 ноября в Пермском крае похолодает до -20˚С

Сюжет
ПГНИУ
Сегодня ночью холоднее всего было в Губахе.

В Пермском крае в ночь на 29 ноября похолодает до -10…-15˚С, на востоке до -20˚С, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Сегодня, 28 ноября, дневной прогрев будет слабее по сравнению с предыдущими днями. Температура воздуха поднимется до -3…-8˚С, в Перми — до -5˚С, по крайнему югу — до 0˚С. Морозная безветренная погода со смогом сохранится до вечера пятницы. В пятницу днем облачность в Прикамье может увеличиться.

Холоднее всего этой ночью было в Губахе, температурный фон составил -17,2˚. По мнению метеорологов, самая низкая температура могла быть в Кыне — вчера минимум составил -18,8˚С.

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