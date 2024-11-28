В ночь на пятницу в Прикамье похолодает до -20˚С

Сегодня, 28 ноября, дневной прогрев будет слабее по сравнению с предыдущими днями. Температура воздуха поднимется до -3…-8˚С, в Перми — до -5˚С, по крайнему югу — до 0˚С. Морозная безветренная погода со смогом сохранится до вечера пятницы. В пятницу днем облачность в Прикамье может увеличиться.