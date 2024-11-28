В ночь на пятницу в Прикамье похолодает до -20˚С

Posted 28 ноября, 05:07
Published 28 ноября, 05:07
Modified 28 ноября, 05:09
Updated 28 ноября, 05:09
В Пермском крае в ночь на 29 ноября похолодает до -10…-15˚С, на востоке до -20˚С, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
Сегодня, 28 ноября, дневной прогрев будет слабее по сравнению с предыдущими днями. Температура воздуха поднимется до -3…-8˚С, в Перми — до -5˚С, по крайнему югу — до 0˚С. Морозная безветренная погода со смогом сохранится до вечера пятницы. В пятницу днем облачность в Прикамье может увеличиться.
Холоднее всего этой ночью было в Губахе, температурный фон составил -17,2˚. По мнению метеорологов, самая низкая температура могла быть в Кыне — вчера минимум составил -18,8˚С.