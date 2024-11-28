В Перми на трёх автобусных маршрутах можно будет уехать чаще

Posted 28 ноября, 13:22
Published 28 ноября, 13:22
Modified 28 ноября, 13:24
Updated 28 ноября, 13:24
В департаменте транспорта администрации города Перми сообщили об увеличении количества автобусов на автобусных маршрутах №45, №64 и №77 со 2 декабря. Изменения вводятся для удобства пассажиров и связаны с большим пассажиропотоком на маршрутах, отмечают в мэрии.
Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.
В дептрансе сообщают, что мониторинг пассажиропотока в общественном транспорте Перми ведётся на постоянной основе. При наличии доступных ресурсов, количество отправлений на маршрутах наращивается.
В Перми с 30 ноября по 6 декабря перенаправят несколько трамвайных маршрутов. Корректировки движения связаны с кронированием деревьев на участке от разворотного кольца «Станция Пермь II» до трамвайного узла на улице Окулова.