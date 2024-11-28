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Posted 28 ноября, 13:22

Published 28 ноября, 13:22

Modified 28 ноября, 13:24

Updated 28 ноября, 13:24

В Перми автобусы №45, №64 и №77 со 2 декабря будут ходить чаще

В Перми на трёх автобусных маршрутах можно будет уехать чаще

28 ноября 2024, 13:22
Фото: properm.ru.

В Перми автобусы №45, №64 и №77 со 2 декабря будут ходить чаще

Сюжет
Пермская езда
Изменения вводятся для удобства пассажиров из-за большого пассажиропотока на маршрутах.

В департаменте транспорта администрации города Перми сообщили об увеличении количества автобусов на автобусных маршрутах №45, №64 и №77 со 2 декабря. Изменения вводятся для удобства пассажиров и связаны с большим пассажиропотоком на маршрутах, отмечают в мэрии.

Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения.

В дептрансе сообщают, что мониторинг пассажиропотока в общественном транспорте Перми ведётся на постоянной основе. При наличии доступных ресурсов, количество отправлений на маршрутах наращивается.

В Перми с 30 ноября по 6 декабря перенаправят несколько трамвайных маршрутов. Корректировки движения связаны с кронированием деревьев на участке от разворотного кольца «Станция Пермь II» до трамвайного узла на улице Окулова.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт
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