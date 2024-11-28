В Перми на трёх автобусных маршрутах можно будет уехать чаще

В департаменте транспорта администрации города Перми сообщили об увеличении количества автобусов на автобусных маршрутах №45, №64 и №77 со 2 декабря. Изменения вводятся для удобства пассажиров и связаны с большим пассажиропотоком на маршрутах, отмечают в мэрии.