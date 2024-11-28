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Posted 28 ноября, 15:02

Published 28 ноября, 15:02

Modified 28 ноября, 15:05

Updated 28 ноября, 15:05

В Перми пройдет краевой семейный форум

В Перми пройдет краевой семейный форум

28 ноября 2024, 15:02
Фото: Пресс-служба Пермского краевого семейного форума.
13 и 14 декабря будет проходить XI Пермский краевой семейный форум. Накануне Нового года это событие станет не только традиционной коммуникативной площадкой, но и красочным фестивалем праздничного семейного досуга.

В первый день пройдут встречи экспертов отрасли. Они обсудят, как можно улучшить качество жизни семей с детьми через механизм общественно-государственного партнерства. Деловая программа включает в себя пленарную сессию, в рамках которой будут озвучены итоги Года семьи. Кроме этого, участники обсудят направления госполитики в семейной области. Помимо сессии, 13 декабря состоятся практикумы, дискуссии экспертов, обмен опытом. Все мероприятия будут посвящены поддержке и защите института семьи и семейных ценностей, а также проектам в области культуры и образования.

Один из важных элементов деловой программы — стратегическая сессия, посвященная реализации спецпроекта Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Вызов». Кроме этого, при поддержке ТПП России пройдет сессия на тему развития семейного предпринимательства. В рамках антиконференции краевого ЗАГСа участники обсудят способы укрепления брака и родительства.

Во второй день на площадке форума пройдет семейный фестиваль. В нем могут принять участие все желающие. Главная цель мероприятий этого дня — объединение семьи путем организации совместных активностей и заряд жителей праздничным настроением.

Программа этого дня представлена примерно 20 творческими мастер-классами по изготовлению новогоднего декора и знакомству с семейными традициями через различные досуговые форматы. На площадке форума будет работать лекторий для родителей, где будут освещены разные темы — от рождения ребенка и заботы о его здоровье до значимости ответственного родительства.

Для посетителей фестиваля предусмотрены различные развлечения, такие как игровая зона, кинозал, где будут показывать семейное кино, спортплощадка и другое. Гостей ждут выступления творческих коллективов, а также музыкального хедлайнера.

Форум будет проходить в КВЦ «Пермь Экспо» по адресу г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59.

Отметим, что форум приурочен к Году семьи в России. Инициатором мероприятия выступает региональный Минтруд. В проведении события оказывает поддержку правительство Пермского края. Проведение форума приурочено к реализации нацпроекта «Демография».

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