В Перми пройдет краевой семейный форум

В первый день пройдут встречи экспертов отрасли. Они обсудят, как можно улучшить качество жизни семей с детьми через механизм общественно-государственного партнерства. Деловая программа включает в себя пленарную сессию, в рамках которой будут озвучены итоги Года семьи. Кроме этого, участники обсудят направления госполитики в семейной области. Помимо сессии, 13 декабря состоятся практикумы, дискуссии экспертов, обмен опытом. Все мероприятия будут посвящены поддержке и защите института семьи и семейных ценностей, а также проектам в области культуры и образования.