В Перми снесут фан-шоп футбольного клуба «Амкар»

«Амкар» сослался на то, что строение является владением некоммерческой компании. Суд с этим был не согласен. Согласно решению, спорный объект находится на территории, которая принадлежит муниципалитету и передана в бессрочное пользование краевому учреждению «Центр спортивной подготовки», поэтому должен быть демонтирован.