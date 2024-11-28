В Перми снесут фан-шоп футбольного клуба «Амкар»

Posted 28 ноября, 11:32
Published 28 ноября, 11:32
Modified 28 ноября, 11:34
Updated 28 ноября, 11:34
В Перми снесут фан-шопа «Амкара». Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал спортивному клубу в удовлетворении жалоба на решение краевого арбитражного суда. Ранее нижестоящая инстанция признала строение самовольной постройкой и постановила снести ее, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные судебной картотеки.
Незаконным признали торговый объект на ул. Куйбышева, 95б/1 власти Свердловского района в начале этого года. Постановление о его демонтаже было вынесено 1 марта. Спортивный клуб направил заявление в арбитражный суд об оспаривании решения мэрии.
«Амкар» сослался на то, что строение является владением некоммерческой компании. Суд с этим был не согласен. Согласно решению, спорный объект находится на территории, которая принадлежит муниципалитету и передана в бессрочное пользование краевому учреждению «Центр спортивной подготовки», поэтому должен быть демонтирован.
Торговая точка с атрибутикой «Амкара» была возведена восемь лет назад. Фанаты отнеслись к сносу строения крайне отрицательно.