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Posted 28 ноября, 11:32

Published 28 ноября, 11:32

Modified 28 ноября, 11:34

Updated 28 ноября, 11:34

Решение о сносе фан-шопа футбольного клуба «Амкар» в Перми вступило в силу

В Перми снесут фан-шоп футбольного клуба «Амкар»

28 ноября 2024, 11:32
Фото: ФК «Амкар Пермь».

Решение о сносе фан-шопа футбольного клуба «Амкар» в Перми вступило в силу

Сюжет
Амкар
Павильон установили в городе в 2016 году.

В Перми снесут фан-шопа «Амкара». Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал спортивному клубу в удовлетворении жалоба на решение краевого арбитражного суда. Ранее нижестоящая инстанция признала строение самовольной постройкой и постановила снести ее, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные судебной картотеки.

Незаконным признали торговый объект на ул. Куйбышева, 95б/1 власти Свердловского района в начале этого года. Постановление о его демонтаже было вынесено 1 марта. Спортивный клуб направил заявление в арбитражный суд об оспаривании решения мэрии.

«Амкар» сослался на то, что строение является владением некоммерческой компании. Суд с этим был не согласен. Согласно решению, спорный объект находится на территории, которая принадлежит муниципалитету и передана в бессрочное пользование краевому учреждению «Центр спортивной подготовки», поэтому должен быть демонтирован.

Торговая точка с атрибутикой «Амкара» была возведена восемь лет назад. Фанаты отнеслись к сносу строения крайне отрицательно.

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#Пермь#Амкар#Футбол#Демонтаж#Центр спортивной подготовки#Фанаты#Некоммерческая организация#Судебные решения
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