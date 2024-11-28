В Перми временно перенаправят несколько трамвайных маршрутов

Posted 28 ноября, 10:45
Published 28 ноября, 10:45
Modified 28 ноября, 10:47
Updated 28 ноября, 10:47
В Перми с 30 ноября по 6 декабря перенаправят несколько трамвайных маршрутов. Корректировки движения связаны с кронированием деревьев на участке от разворотного кольца «Станция Пермь II» до трамвайного узла на улице Окулова, сообщают в администрации Перми.
Запланированные работы потребуют временного демонтажа контактной сети.
На этот период трамвайные маршруты №4, №5, №7 и №11 будут перенаправлены до конечной остановки «Красный Октябрь» без заезда на станцию «Пермь II». Трамвайный маршрут №3 в этот период обслуживаться не будет.
Пассажиры для посадки на трамвай могут воспользоваться ближайшими остановочными пунктами «Улица Данщина», «Университет» и «Сквер имени Олега Новосёлова».
Кроме того, для поездок к вокзалу можно воспользоваться автобусными маршрутами №1, №6, №40, №49, №56, №64, №68, №81.
Вчера стало известно, что в Перми с линии временно сняли самый длинный трамвай в России «Лев». Последний раз трамвай-гармошка выходил на городские улицы 3 октября. Причиной прекращения его эксплуатации стало снижение пассажиропотока.