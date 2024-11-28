В Перми задержан очередной интернет-экстремист

Posted 28 ноября, 12:27
Published 28 ноября, 12:27
Modified 28 ноября, 12:29
Updated 28 ноября, 12:29
УФСБ России по Пермскому краю сообщает о задержании пермяка, подозреваемого в экстремизме. Свою деятельность злоумышленник вел в социальных сетях, где на него и обратили свое внимание оперативники.
Мужчина «разместил в социальных сетях материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признак национальности», отмечают в спецслужбе.
Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Управление продолжает оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств его противоправной деятельности.
Галерист, один из идеологов пермской культурной революции начала 10-х, Марат Гельман (признан в России иностранным агентом) внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.