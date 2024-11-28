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Posted 28 ноября, 12:27

Published 28 ноября, 12:27

Modified 28 ноября, 12:29

Updated 28 ноября, 12:29

В Перми задержан мужчина, которого обвинили в экстремизме

В Перми задержан очередной интернет-экстремист

28 ноября 2024, 12:27
Фото: 1MI.

В Перми задержан мужчина, которого обвинили в экстремизме

Сюжет
Экстремизм
Мужчина вел свою подрывную деятельность в социальных сетях

УФСБ России по Пермскому краю сообщает о задержании пермяка, подозреваемого в экстремизме. Свою деятельность злоумышленник вел в социальных сетях, где на него и обратили свое внимание оперативники.

Мужчина «разместил в социальных сетях материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признак национальности», отмечают в спецслужбе.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Управление продолжает оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств его противоправной деятельности.

Галерист, один из идеологов пермской культурной революции начала 10-х, Марат Гельман (признан в России иностранным агентом) внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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#Интернет#Общество#Пермь#Экстремизм#Соцсети#Экстримизм#Экстремисты
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