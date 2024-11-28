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Posted 28 ноября, 08:02

Published 28 ноября, 08:02

Modified 28 ноября, 08:04

Updated 28 ноября, 08:04

Заместителем министра ЖКХ Пермского края стал Андрей Березнин

В Пермском крае назначен новый замминистра ЖКХ. Он пришел из ФСИН

28 ноября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney.

Заместителем министра ЖКХ Пермского края стал Андрей Березнин

Сюжет
Кадровые перестановки
Чиновник будет курировать теплоэнергетику региона.

Заместителем министра ЖКХ Пермского края стал Андрей Березнин. Он будет курировать теплоэнергетику региона, а также вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщает «Звезда».

Должность замминистра ЖКХ оставалась свободной с июля этого года. Ранее ее занимал Игорь Мандрыгин.

По данным издания «Коммерсант-Прикамье», Александр Березнин работал ранее замначальника ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России по тылу. Он также числился временно исполняющим обязанности руководителя этого учреждения.

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#Кадровые перестановки#Жкх#Жкх перми
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