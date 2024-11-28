В Пермском крае назначен новый замминистра ЖКХ. Он пришел из ФСИН

Posted 28 ноября, 08:02
Published 28 ноября, 08:02
Modified 28 ноября, 08:04
Updated 28 ноября, 08:04
Заместителем министра ЖКХ Пермского края стал Андрей Березнин. Он будет курировать теплоэнергетику региона, а также вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сообщает «Звезда».
Должность замминистра ЖКХ оставалась свободной с июля этого года. Ранее ее занимал Игорь Мандрыгин.
По данным издания «Коммерсант-Прикамье», Александр Березнин работал ранее замначальника ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России по тылу. Он также числился временно исполняющим обязанности руководителя этого учреждения.