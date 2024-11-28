В Пермском крае подвели итоги строительства спортивной инфраструктуры за 2024 год

Posted 28 ноября, 12:41
Published 28 ноября, 12:41
Modified 28 ноября, 12:43
Updated 28 ноября, 12:43
Губернатор подчеркнул, что стоит задача увеличить число людей, систематически занимающихся спортом. Для этого создается спортивная инфраструктура в шаговой доступности и строятся крупные спортивные объекты. Он особо выделил важность того, чтобы в них могли заниматься все жители края. На небольших территориях оснащаются пришкольные спортзалы, универсальные площадки и стадионы, чтобы привлечь жителей к здоровому образу жизни.
Министр спорта Татьяна Чеснокова сообщила, что в 2024 году построено и реконструировано около 80 спортивных объектов. Наиболее масштабным стало открытие многофункционального спортивного комплекса «Энергия», аналогов которому в регионе нет. Он был построен при участии федерального проекта «Спорт — норма жизни», который реализуется в рамках национального проекта «Демография».
Также продолжается реализация программ по созданию спортивных объектов в шаговой доступности. В текущем году были построены 44 открытые площадки. Лидером стал Бардымский округ, в котором было открыто 13 объектов. Шесть муниципалитетов построили или реконструировали хоккейные коробки, ещё на трёх территориях появились скейт-парки.
В Пермском крае также модернизируются спортивные залы благодаря краевой субсидии, которая позволяет обновлять оборудование и приобретать инвентарь. В 2024 году работы прошли в 20 залах 10 территорий региона.
Четыре муниципальных образования получили субсидии в рамках региональной программы по строительству стадионов. В двух из них новые объекты открыли в начале учебного года. На стадионах оборудованы футбольные поля, беговые дорожки, универсальные площадки для баскетбола и волейбола, а также площадки для ОФП.
В Перми на улице Ким, 90 на завершающем этапе находится строительство межшкольного стадиона. Подрядчик обещает закончить основные работы до конца текущего года. К строительству стадиона в городе Березники приступят в следующем году, так как субсидия была получена по итогам дополнительного отбора и контракт с подрядчиком был заключен позднее.
На трёх территориях благодаря региональной программе «Пермский край! На лыжи!» появились новые лыжные базы. В программе предусмотрено несколько направлений: создание лыжных баз, приобретение оборудования для укладки качественных трасс и прокатного инвентаря для обеспечения доступа граждан.
В Перми в 2024 году также появилось два новых пространства. На улице Тихой, 22 объект был построен на территории спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Для массового спорта модульная лыжная база была возведена в пространстве «Оранжевое лето» в Орджоникидзевском районе. Также в рамках программы «Пермский край! На лыжи!» тремя учебными учреждениями была закуплена снегоуплотнительная техника, а ещё три учреждения приобрели лыжное оборудование и инвентарь. Всего в текущем году на реализацию данной программы было выделено около 24 миллионов рублей и более 13 миллионов вложили муниципалитеты.
При участии федерального проекта «Бизнес-спринт» по поддержке частных инвесторов в Перми был построен многофункциональный спортивный центр «Звезда-2». В центре имеется игровой зал с универсальным покрытием для игры в гандбол, мини-футбол и волейбол. В административно-бытовой части располагаются тренерские комнаты, раздевалки, медицинский кабинет и санузлы. Также были оборудованы тренажерный зал, кафе и зона отдыха. Центр адаптирован под маломобильных граждан.
Также в рамках ещё одного направления «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» в Перми на завершающем этапе находятся работы по возведению фиджитал-центра, а в Пермском округе — модульного спортивного зала. Открытие объектов планируется на декабрь текущего года.