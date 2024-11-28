В Пермском крае подвели итоги строительства спортивной инфраструктуры за 2024 год

В Перми в 2024 году также появилось два новых пространства. На улице Тихой, 22 объект был построен на территории спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Для массового спорта модульная лыжная база была возведена в пространстве «Оранжевое лето» в Орджоникидзевском районе. Также в рамках программы «Пермский край! На лыжи!» тремя учебными учреждениями была закуплена снегоуплотнительная техника, а ещё три учреждения приобрели лыжное оборудование и инвентарь. Всего в текущем году на реализацию данной программы было выделено около 24 миллионов рублей и более 13 миллионов вложили муниципалитеты.