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Posted 28 ноября, 10:21

Published 28 ноября, 10:21

Modified 28 ноября, 10:23

Updated 28 ноября, 10:23

В Пермском УФАС пояснили, почему растут цены на потребительские товары

В Пермском УФАС пояснили причины роста цен на потребительские товары

28 ноября 2024, 10:21
Фото: 1MI.

В Пермском УФАС пояснили, почему растут цены на потребительские товары

Сюжет
Уфас
За октябрь стоимость товаров в Прикамье увеличилась на 1,7%.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин пояснил депутатам Заксобрания, почему растут цены на потребительские товары в этом году. Подробности сообщает пресс-служба ЗС Прикамья.

Рост цен в УФАС по Пермскому краю объясняют тем, что выросла себестоимость продукции за счет удорожания сырья, увеличения стоимости кредитных ресурсов. Кроме того, среди причин роста цен — повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года, а также дефицит кадров и санкции.

Также в докладе отмечена работа по контролю и профилактике нарушений на рынке продовольственных товаров. С ноября 2022 года ведомство проводит еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях и направляет указанную информацию в прокуратуру Пермского края.

В октябре 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился 100,9%, сообщает Пермьстат. Стоимость товаров увеличилась за прошедший месяц на 1,7%.

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