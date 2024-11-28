В Пермском УФАС пояснили причины роста цен на потребительские товары

Рост цен в УФАС по Пермскому краю объясняют тем, что выросла себестоимость продукции за счет удорожания сырья, увеличения стоимости кредитных ресурсов. Кроме того, среди причин роста цен — повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года, а также дефицит кадров и санкции.