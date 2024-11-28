В Пермском УФАС пояснили причины роста цен на потребительские товары

Posted 28 ноября, 10:21
Published 28 ноября, 10:21
Modified 28 ноября, 10:23
Updated 28 ноября, 10:23
Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин пояснил депутатам Заксобрания, почему растут цены на потребительские товары в этом году. Подробности сообщает пресс-служба ЗС Прикамья.
Рост цен в УФАС по Пермскому краю объясняют тем, что выросла себестоимость продукции за счет удорожания сырья, увеличения стоимости кредитных ресурсов. Кроме того, среди причин роста цен — повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года, а также дефицит кадров и санкции.
Также в докладе отмечена работа по контролю и профилактике нарушений на рынке продовольственных товаров. С ноября 2022 года ведомство проводит еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях и направляет указанную информацию в прокуратуру Пермского края.
В октябре 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился 100,9%, сообщает Пермьстат. Стоимость товаров увеличилась за прошедший месяц на 1,7%.