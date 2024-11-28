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Posted 28 ноября, 11:21

Published 28 ноября, 11:21

Modified 28 ноября, 11:23

Updated 28 ноября, 11:23

Пермские должники по алиментам заплатили более 1,25 млрд рублей

В Прикамье алиментщиков заставили отдать более 1 миллиарда 250 миллионов рублей

28 ноября 2024, 11:21
Фото: 1MI.

Пермские должники по алиментам заплатили более 1,25 млрд рублей

Сюжет
Приставы
Были окончены свыше 8 тысяч исполнительных производств по этой теме.

За девять месяцев этого года в Прикамье приставами было окончено и прекращено более 8 тыс. исполнительных производств касательно должников по алиментам. Они выплатили задолженность на сумму 1 млрд. 258 млн. рублей, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

«Но все же еще остается значительный процент должников, которые уклоняются от исполнения финансовых обязательств перед своими детьми. Для работы с такими горе-родителями был разработан ряд инициатив, которые будут реализовываться в течение следующего года», — подчеркивают в ведомстве, не раскрывая детали.

Жителя Кунгура-алиментщика прямо с перрона вокзала доставили в УФССП. Мужчина задолжал 1,6 млн рублей.

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#Общество#Приставы#Алименты#Судебные приставы#Алиментщик
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