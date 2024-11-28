В Прикамье алиментщиков заставили отдать более 1 миллиарда 250 миллионов рублей

Posted 28 ноября, 11:21
Published 28 ноября, 11:21
Modified 28 ноября, 11:23
Updated 28 ноября, 11:23
За девять месяцев этого года в Прикамье приставами было окончено и прекращено более 8 тыс. исполнительных производств касательно должников по алиментам. Они выплатили задолженность на сумму 1 млрд. 258 млн. рублей, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
«Но все же еще остается значительный процент должников, которые уклоняются от исполнения финансовых обязательств перед своими детьми. Для работы с такими горе-родителями был разработан ряд инициатив, которые будут реализовываться в течение следующего года», — подчеркивают в ведомстве, не раскрывая детали.
Жителя Кунгура-алиментщика прямо с перрона вокзала доставили в УФССП. Мужчина задолжал 1,6 млн рублей.