В Прикамье алиментщиков заставили отдать более 1 миллиарда 250 миллионов рублей

«Но все же еще остается значительный процент должников, которые уклоняются от исполнения финансовых обязательств перед своими детьми. Для работы с такими горе-родителями был разработан ряд инициатив, которые будут реализовываться в течение следующего года», — подчеркивают в ведомстве, не раскрывая детали.