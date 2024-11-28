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Posted 28 ноября, 10:38

Published 28 ноября, 10:38

Modified 28 ноября, 10:42

Updated 28 ноября, 10:42

В Пермском крае избрали глав Октябрьского и Верещагинского округов

В Прикамье избрали глав двух районов

28 ноября 2024, 10:38
Фото: VK Сергей Кондратьев / Георгий Поезжаев.

В Пермском крае избрали глав Октябрьского и Верещагинского округов

Депутаты местных дум проголосовали за кандидатов единогласно.

В Пермском крае избрали глав двух районов. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального Законодательного собрания.

Все депутаты думы Верещагинского округа проголосовали за кандидатуру действующего главы муниципалитета Сергея Кондратьева. Пост главы администрации района Кондратьев занимает с марта 2011 года.

Также единогласно за кандидатуру действующего главы округа и главы администрации Октябрьского района Георгия Поезжаева. К своим обязанностям он приступит завтра, 29 ноября. Руководит округом Поезжаев с 2007 года.

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#Пермский край#Дума#Октябрьский район#Сергей Кондратьев#Избрание главы#Верещагинский городской округ#Георгий Поезжаев
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