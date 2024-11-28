В Прикамье избрали глав двух районов

Posted 28 ноября, 10:38
Published 28 ноября, 10:38
Modified 28 ноября, 10:42
Updated 28 ноября, 10:42
В Пермском крае избрали глав двух районов. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального Законодательного собрания.
Все депутаты думы Верещагинского округа проголосовали за кандидатуру действующего главы муниципалитета Сергея Кондратьева. Пост главы администрации района Кондратьев занимает с марта 2011 года.
Также единогласно за кандидатуру действующего главы округа и главы администрации Октябрьского района Георгия Поезжаева. К своим обязанностям он приступит завтра, 29 ноября. Руководит округом Поезжаев с 2007 года.