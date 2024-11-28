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Posted 28 ноября, 14:38

Published 28 ноября, 14:38

Modified 28 ноября, 14:42

Updated 28 ноября, 14:42

В Прикамье продлили прием заявок на конкурс для профессионалов в туриндустрии

В Прикамье продлили прием заявок на конкурс для профессионалов в туриндустрии

28 ноября 2024, 14:38
Фото: Proeprm.ru.
Организаторы конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» в Пермском крае продлили прием заявок до 1 декабря 2024 года включительно.

Участниками могут стать туристические гиды, в том числе экскурсоводы музеев, сотрудники отелей, баров и ресторанов, а также маркетологи из организаций сферы туризма и индустрии гостеприимства. При этом конкурсанты должны проработать по специальности не менее года.

Задача конкурса в том, чтобы повысить престиж профессий из сферы туризма. Конкурс включает три номинации: «Туристический гид: гид-экскурсовод и гид-инструктор, музейный гид», «Лучший в HORECA: гостиницы (администратор, горничная), общепит (хостес, бармен, официант)», «Лучший маркетолог в сфере туризма».

Конкурс организуют министерство по туризму Пермского края и краевой Центр развития туризма. Он пройдет в два этапа. Заочные соревнования включают проверку теоретических знаний участников с помощью компьютерного тестирования. Очный этап — финал — состоит из практического задания и предполагает решение ситуационной задачи. Решающие испытания пройдут 12 декабря. Участие в конкурсе бесплатное. Победители и призеры получат дипломы, денежные и ценные призы.

Заявки принимаются на электронную почту lppkonkyrs2024@mail.ru. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8-919-490-4828.

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