В Прикамье продлили прием заявок на конкурс для профессионалов в туриндустрии

Участниками могут стать туристические гиды, в том числе экскурсоводы музеев, сотрудники отелей, баров и ресторанов, а также маркетологи из организаций сферы туризма и индустрии гостеприимства. При этом конкурсанты должны проработать по специальности не менее года.