В Прикамье пройдет финал X Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Отметим, что в 2024 году на конкурс было направлено более трех тысяч заявок из семидесяти субъектов РФ и Беларуси. В финальный этап прошли 911 работ из шестидесяти семи регионов, в том числе девяносто два сувенира — из Прикамья. Среди них — открытка из шоколада под названием «Пермские Амониты» и кунгурский печатный пряник «Щука, исполняющая желания». Кроме этого, гости выставки смогут оценить такие сувениры, как медово-ягодные сладости «Пчеличъ» из Чердыни и иллюстрированные платки. Большой интерес представляет и книга-раскраска по значимым местам Кунгура. На звание лучшего сувенира для туристов претендуют магниты из серии «Вкус Северного Урала» и настольная игра «Соленая линия». В числе экспонатов из Прикамья на выставке будет представлена ключница «Соль-хранительница» и «Пермский коралл» из Кудымкара.