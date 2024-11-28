В Прикамье пройдет финал X Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Posted 28 ноября, 14:38
Published 28 ноября, 14:38
Modified 28 ноября, 14:42
Updated 28 ноября, 14:42
В финале примут участие победители и призеры окружных и региональных конкурсов этого года, включая лауреатов «Пермского сувенира». За организацию мероприятия отвечают краевой Центр развития туризма и Министерство по туризму Пермского края.
Авторы более 780 конкурсных позиций из шестидесяти субъектов и Республики Беларусь примут участие в финале конкурса. Экспозиция будет представлена отдельными туристическими сувенирами, наборами и линейками. Кроме этого, в рамках выставки состоятся презентации торговых точек сувенирной продукции из разных уголков России.
Одна из площадок конкурса — ПДНТ «Губерния» по адресу улица Советской Армии, 4. В первый день финала здесь пройдет презентация книги «Туристический сувенир: Россия вдохновляет» Геннадия Шаталова, а также презентации финала в категории «Магазин туристической сувенирной продукции».
5 декабря на площадке ТРЦ «Планета», расположенного по адресу шоссе Космонавтов, 162Б, пройдет выставка работ конкурсантов. Гости смогут ознакомиться с разнообразием и креативностью конкурсных работ.
В последний день мероприятия в ПДНТ «Губерния» организаторы назовут лауреатов конкурса этого года.
Отметим, что в 2024 году на конкурс было направлено более трех тысяч заявок из семидесяти субъектов РФ и Беларуси. В финальный этап прошли 911 работ из шестидесяти семи регионов, в том числе девяносто два сувенира — из Прикамья. Среди них — открытка из шоколада под названием «Пермские Амониты» и кунгурский печатный пряник «Щука, исполняющая желания». Кроме этого, гости выставки смогут оценить такие сувениры, как медово-ягодные сладости «Пчеличъ» из Чердыни и иллюстрированные платки. Большой интерес представляет и книга-раскраска по значимым местам Кунгура. На звание лучшего сувенира для туристов претендуют магниты из серии «Вкус Северного Урала» и настольная игра «Соленая линия». В числе экспонатов из Прикамья на выставке будет представлена ключница «Соль-хранительница» и «Пермский коралл» из Кудымкара.
Всю сувенирную продукцию пермских мастеров можно будет увидеть во второй день финала. Экспозиция будет представлена в ТЦ «Планета» (г. Пермь).
Конкурс «Туристический сувенир» впервые прошел в 2015 году. Его инициатором выступил председатель ФРОС Region PR Геннадий Шаталов. Конкурс проводится на трех уровнях: окружном, региональном и всероссийском.
В прошлом году организаторы конкурса получили 3222 заявки. География участников — Россия и Беларусь. Финал прошел в Твери.