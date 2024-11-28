В Прикамье ускорился рост цен на топливо

Бензин марки АИ-92 подорожал на 27 копеек и стал стоить 54,24 рубля, АИ-95 — на 20 копеек, и продается в среднем за 58,83 рубля. Больше всего вырос в цене бензин АИ-98, один литр топлива стоит 82,44 рубля. Рост составил 80 копеек.