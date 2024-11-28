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Posted 28 ноября, 05:51

Published 28 ноября, 05:51

Modified 28 ноября, 05:53

Updated 28 ноября, 05:53

В Прикамье ускорился рост цен на бензин и дизельное топливо

В Прикамье ускорился рост цен на топливо

28 ноября 2024, 05:51
Фото: 1MI.

В Прикамье ускорился рост цен на бензин и дизельное топливо

Сюжет
Бензин
Средняя цена бензина в регионе достигла отметки 59,76 рубля.

С 19 по 25 ноября средняя цена бензина в Пермском крае составила 59,76 рубля. За неделю она поднялась на 31 копейку, пишет Росстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 27 копеек и стал стоить 54,24 рубля, АИ-95 — на 20 копеек, и продается в среднем за 58,83 рубля. Больше всего вырос в цене бензин АИ-98, один литр топлива стоит 82,44 рубля. Рост составил 80 копеек.

Литр дизтоплива в регионе теперь стоит 69,10 рублей, увеличившись в стоимости за неделю на 40 копеек. Отметим, что Пермский край остается в лидерах среди субъектов Приволжского округа по средней цене автомобильного бензина.

Напомним, что в середине мая этого года в Прикамье перестали расти цены на бензин и дизтопливо. Однако спустя неделю рост цен ускорился вновь.

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#Пермский край#Росстат#Бензин#Приволжский округ#АИ-98
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