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Posted 28 ноября, 04:11

Published 28 ноября, 04:11

Modified 28 ноября, 04:13

Updated 28 ноября, 04:13

В Свердловском районе Перми за 350 млн продается торговый центр «Громовский»

В центре Перми за 350 миллионов продается двухэтажный торговый центр

28 ноября 2024, 04:11
Фото: Авито.

В Свердловском районе Перми за 350 млн продается торговый центр «Громовский»

Здание полностью заполнено арендаторами.

В Свердловском районе Перми за 350 млн рублей продается двухэтажный торговый центр «Громовский». Площадь здания составляет 866,8 кв. м. Информация об этом появилась на платформе бесплатных объявлений «Авито». Первым на него обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Находится ТЦ на ул. Куйбышева, 65. Высота потолков — 3 м. В лот входит дополнительнoe строениe площадью 39,7 кв. м. и участок земли (1267 кв. м.). Объект полностью арендаторами с долгосрочными условиями аренды.

Напротив здания имеется остановка. В шаговой доступности находятся жилой квартал с высотками, банки, государственные и муниципальные учреждения, больницы, развлекательный центр и фитнес клубы.

К дому проведены водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Оборудовано здание системами охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдением и интернетом. Есть собственная парковка.

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#Недвижимость#Пермь#Торговый центр#Продажа#Парковка#Авито#Аренда#Системы безопасности#Инфраструктура#Улица Куйбышева
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