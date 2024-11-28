В центре Перми за 350 миллионов продается двухэтажный торговый центр

Напротив здания имеется остановка. В шаговой доступности находятся жилой квартал с высотками, банки, государственные и муниципальные учреждения, больницы, развлекательный центр и фитнес клубы.



К дому проведены водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Оборудовано здание системами охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдением и интернетом. Есть собственная парковка.