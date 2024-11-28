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Posted 28 ноября, 15:35

Published 28 ноября, 15:35

Modified 28 ноября, 15:37

Updated 28 ноября, 15:37

Пермское УФАС получило более 300 жалоб на тему нарушений подключения к сетям

В УФАС с начала года поступило около 300 жалоб на тему нарушений подключения к сетям

28 ноября 2024, 15:35
Фото: 1MI.

Пермское УФАС получило более 300 жалоб на тему нарушений подключения к сетям

Сюжет
Уфас
Половина обращений связана с программой догазификации.

Руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин рассказал депутатам краевого парламента о деятельности ведомства, в частности, остановился на жалобах, поступающих в ведомство. Подробности приводит пресс-служба регионального парламента.

За девять месяцев этого года в УФАС по Пермскому краю поступило около 300 жалоб на нарушение порядка подключения капитальных объектов к инженерно-техническим сетям. Из них половина обращений (51%) связана с нарушениями сроков подключения домовладений к сетям газоснабжения в рамках программы бесплатной догазификации. Около 40% жалоб связаны с нарушениями при подключении объектов к электрическим сетям. После вмешательства ведомства 72 домовладения потребителей были подключены к сетям газоснабжения, еще 50– к электрическим сетям.

Также в своём докладе Александр Плаксин пояснил депутатам Заксобрания, почему растут цены на потребительские товары в этом году.

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#Уфас#Экономика#Пермское уфас#Жалобы
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