В УФАС с начала года поступило около 300 жалоб на тему нарушений подключения к сетям

Posted 28 ноября, 15:35
Published 28 ноября, 15:35
Modified 28 ноября, 15:37
Updated 28 ноября, 15:37
Руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин рассказал депутатам краевого парламента о деятельности ведомства, в частности, остановился на жалобах, поступающих в ведомство. Подробности приводит пресс-служба регионального парламента.
За девять месяцев этого года в УФАС по Пермскому краю поступило около 300 жалоб на нарушение порядка подключения капитальных объектов к инженерно-техническим сетям. Из них половина обращений (51%) связана с нарушениями сроков подключения домовладений к сетям газоснабжения в рамках программы бесплатной догазификации. Около 40% жалоб связаны с нарушениями при подключении объектов к электрическим сетям. После вмешательства ведомства 72 домовладения потребителей были подключены к сетям газоснабжения, еще 50– к электрическим сетям.
Также в своём докладе Александр Плаксин пояснил депутатам Заксобрания, почему растут цены на потребительские товары в этом году.