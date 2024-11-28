В УФАС с начала года поступило около 300 жалоб на тему нарушений подключения к сетям

За девять месяцев этого года в УФАС по Пермскому краю поступило около 300 жалоб на нарушение порядка подключения капитальных объектов к инженерно-техническим сетям. Из них половина обращений (51%) связана с нарушениями сроков подключения домовладений к сетям газоснабжения в рамках программы бесплатной догазификации. Около 40% жалоб связаны с нарушениями при подключении объектов к электрическим сетям. После вмешательства ведомства 72 домовладения потребителей были подключены к сетям газоснабжения, еще 50– к электрическим сетям.