Валерий Сухих прокомментировал бюджет региона на следующие три года

Posted 28 ноября, 16:43
Published 28 ноября, 16:43
Modified 28 ноября, 16:47
Updated 28 ноября, 16:47
Для подготовки ко второму чтению в Заксобрании региона была сформирована рабочая группа. Депутаты изучили около 35 поправок от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также инициативы самих парламентариев и рекомендации государственно-правового управления Заксобрания.
В дополнение в промежутке между чтениями стало известно, что Пермский край стал одним из немногих регионов, которые получат финансирование на реализацию проекта по созданию производства беспилотных авиационных систем в рамках одноименного национального проекта. Общая сумма федеральной субсидии составит 552,8 миллиона рублей. Финансовая поддержка будет осуществляться на условиях софинансирования, при этом доля регионального бюджета составит всего 4%.
Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил значимость федеральной поддержки и качество предложенного проекта бюджета в целом.
«Реализация масштабного проекта на территории региона подтвердит его статус как одного из ключевых центров оборонно-промышленного комплекса страны. В целом, трехлетний план развития региона, предложенный губернатором и правительством, отвечает интересам жителей Прикамья и направлен на раскрытие его потенциала в приоритетных отраслях. Бюджет принят — предстоит большая работа», — добавил Валерий Сухих.
На реализацию научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных летательных систем «Парма-БАС» будет выделено 575,9 миллиона рублей. Эти средства были включены в поправку губернатора, которую депутаты утвердили в окончательной версии трехлетнего бюджета.
Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил увеличить резервный фонд для обеспечения стабильности бюджета в условиях санкционного давления. Депутаты поддержали инициативу главы региона и приняли решение о наращивании фондовых средств на 1,1 млрд рублей в 2025 году. Как было указано, часть этих средств будет направлена на поддержку участников специальной военной операции из Пермского края.
После доработки законопроекта плановые доходы регионального бюджета увеличились на 575,9 млн рублей, в то время как дефицит остался без изменений. Согласно принятому документу, ожидаемый объем доходов в следующем году составит 244,9 млрд рублей, а расходов — 272 млрд рублей. Утвержденный плановый дефицит составит 27,1 млрд рублей, что соответствует предельным показателям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.