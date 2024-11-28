Валерий Сухих прокомментировал бюджет региона на следующие три года

В дополнение в промежутке между чтениями стало известно, что Пермский край стал одним из немногих регионов, которые получат финансирование на реализацию проекта по созданию производства беспилотных авиационных систем в рамках одноименного национального проекта. Общая сумма федеральной субсидии составит 552,8 миллиона рублей. Финансовая поддержка будет осуществляться на условиях софинансирования, при этом доля регионального бюджета составит всего 4%.